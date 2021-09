AFA prepara una fiesta para celebrar la obtención de la Copa América. Será una vez finalizado el encuentro entre Argentina y Bolivia de este jueves en el Monumental.

Habrá un show de luces y participarán ocho de los streamers más importantes de país. A su vez, Jimena Barón y Los Totora serán encargados de aportarle música a la previa. A su vez, Luck Ra interpretará la canción oficial creada por la obtención de la Copa.

Iorio no cantará el himno

Si bien en un principio se habló de la presencia de Ricardo Iorio como la voz que entonaría las estrofas del Himno Nacional, finalmente no se dará y su lugar será ocupado por el santafesino Sergio Torres.

Había sido muy sorpresiva la designación del ex integrante de Almafuerte, V8 y Hermética, al punto de generar mucha repercusión con críticas y elogios en redes sociales.

Si bien la designación de Iorio no había caído bien en algunos funcionarios del Gobierno Nacional, su baja en la fiesta se debió a una fuerte presión de la Comunidad Judía que, en una de sus tantas polémicas declaraciones había tenido una denuncia por antisemitismo del Centro Simon Wiesenthal y el INADI en 2000.

"Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Naguila’ en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el himno", había expresado Iorio en aquel momento.

Esperamos que esta versión no sea cierta. @afa se expone a un generalizado repudio y fuerte protesta. No se puede adoptar la definición de Antisemitismo de @TheIHRA y elegir a un antisemita para cantar el Himno Nacional. https://t.co/Xj4vEliNFe — CSW Latinoamérica (@CSWLatAm) September 8, 2021

Tweet de CSW Latinoamérica

También se proyectará un video para los jugadores repasando la histórica obtención de la Copa en julio y existe la posibilidad de que estén presentes campeones argentinos de ediciones pasadas.

El festejo se desarrollará luego del partido ante Bolivia por pedido del cuerpo técnico. Este miércoles, en conferencia, Lionel Scaloni manifestó que prefería que se realice luego del juego, para que los jugadores se mantengan concentrados en el partido.

Cabe destacar que este show estará enmarcado dentro del protocolo de partido internacional, al ser un partido FIFA.

Este martes se pusieron a la venta 17 mil entradas, las cuales se agotaron en menos de una hora. La fila virtual que se organizó minutos antes del inicio llegó a tener hasta 180 mil usuarios.