Tres hombres atacan a pareja judía en Venecia

Por:
- - Fuente: Noticias de Israel | Visto 133 veces

Una pareja judía, turistas estadounidenses del grupo jasídico Jabad-Lubavitch, sufrió un ataque en Venecia el sábado por la noche cerca del Puente de Rialto. Tres hombres insultaron al esposo, llamándolo “judío sucio”, arrojaron agua, escupieron y soltaron un perro que intentó morder al hombre, dañando su teléfono. La pareja, con la mujer embarazada de cinco meses, no denunció el hecho a las autoridades.

Tras huir, la pareja llegó a un restaurante kosher de la comunidad Jabad, donde habían comido previamente. Aunque no presentaron denuncia, otros miembros de la comunidad judía alertaron a la policía, que inició una investigación. Los agresores actuaron sin provocación, según testigos citados por Il Gazzettino. El hombre llevaba una kipá y una barba larga, lo que lo identificaba como judío.

Una pareja judía, turistas estadounidenses del grupo jasídico Jabad-Lubavitch, sufrió un ataque en Venecia el sábado por la noche cerca del Puente de Rialto. Tres hombres insultaron al esposo, llamándolo “judío sucio”, arrojaron agua, escupieron y soltaron un perro que intentó morder al hombre, dañando su teléfono. La pareja, con la mujer embarazada de cinco meses, no denunció el hecho a las autoridades.


Tras huir, la pareja llegó a un restaurante kosher de la comunidad Jabad, donde habían comido previamente. Aunque no presentaron denuncia, otros miembros de la comunidad judía alertaron a la policía, que inició una investigación. Los agresores actuaron sin provocación, según testigos citados por Il Gazzettino. El hombre llevaba una kipá y una barba larga, lo que lo identificaba como judío.

Acerca de Central de Noticias Diario Judío

Noticias, Reportajes, Cobertura de Eventos por nuestro staff editorial, así como artículos recibidos por la redacción para ser republicados en este medio.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
La paradoja del antisemitismo en Estados Unidos
Nuevo ataque antisemita: Vandalizan con pintura roja un loca...
Costa Rica se convierte en el sexto país de Latinoamérica qu...
Los crímenes de odio antisemitas bajan en Nueva York, aunque...