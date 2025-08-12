Tres hombres atacan a pareja judía en Venecia

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Una pareja judía, turistas estadounidenses del grupo jasídico Jabad-Lubavitch, sufrió un ataque en Venecia el sábado por la noche cerca del Puente de Rialto. Tres hombres insultaron al esposo, llamándolo “judío sucio”, arrojaron agua, escupieron y soltaron un perro que intentó morder al hombre, dañando su teléfono. La pareja, con la mujer embarazada de cinco meses, no denunció el hecho a las autoridades.

Tras huir, la pareja llegó a un restaurante kosher de la comunidad Jabad, donde habían comido previamente. Aunque no presentaron denuncia, otros miembros de la comunidad judía alertaron a la policía, que inició una investigación. Los agresores actuaron sin provocación, según testigos citados por Il Gazzettino. El hombre llevaba una kipá y una barba larga, lo que lo identificaba como judío.