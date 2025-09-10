Tribunal confirma que Netanyahu testificará tres veces por semana a partir de noviembre, rechazando solicitud de la defensa

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El primer ministro Benjamin Netanyahu deberá testificar tres veces por semana en su juicio por corrupción a partir de noviembre. El número total de audiencias semanales se ha incrementado a cuatro, según dictaminaron los jueces a cargo del caso, rechazando la solicitud de sus abogados de mantener el procedimiento como hasta ahora.

La ampliación del juicio fue anunciada por el Tribunal de Distrito de Jerusalén el mes pasado, alegando la necesidad de acelerar el proceso.

Los jueces afirman no estar convencidos de los argumentos de los abogados de Netanyahu de que acelerar el juicio perjudicará su defensa, señalando que se han adoptado medidas similares, a veces incluso con un ritmo más rápido, para casos importantes en el pasado, como el juicio de Holyland, en el que fue condenado el ex primer ministro Ehud Olmert.

Los jueces añadieron que, si bien en el pasado habían decidido no aumentar el número de audiencias debido a la queja de Netanyahu de que esto le consumiría demasiado tiempo y perjudicaría su capacidad para gobernar el país, afirman que la situación ahora es diferente.

“En la coyuntura actual, el equilibrio ha cambiado. Este es un caso enorme, y en muchos sentidos sin precedentes… tanto por su alcance como por su complejidad. El proceso lleva más de cinco años en marcha. Aún tenemos un largo camino por recorrer. La defensa está apenas en sus inicios y avanza a un ritmo lento”, declararon los jueces.

“Nuestra obligación de resolver el caso requiere un aumento significativo del calendario de audiencias en esta etapa a cuatro audiencias por semana”, escribieron.

Los jueces añadieron que Netanyahu aún puede solicitar el aplazamiento o la cancelación de audiencias específicas, las cuales el tribunal considerará conforme se celebren.

El juicio se ha celebrado desde 2020, y Netanyahu ha testificado dos veces por semana desde diciembre. Numerosas audiencias se han cancelado o acortado por diversas razones relacionadas con las responsabilidades del primer ministro, su cansancio y sus enfermedades.

Los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén han indicado que se celebrarán cuatro audiencias semanales a partir de noviembre, y Netanyahu testificará en tres de ellas hasta el final de su contrainterrogatorio, “dada la necesidad actual de avanzar en el juicio”.