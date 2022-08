Según los medios de comunicación hebreos, un tribunal ruso retrasó el viernes su fallo en el caso de Rusia contra la Agencia Judía, dando a Israel tiempo adicional para llegar a un acuerdo con Moscú y evitar el cierre de la sede de la agencia en Rusia.

Los abogados de la Agencia Judía solicitaron más tiempo en la sesión del viernes para recopilar pruebas de que la organización no había infringido ninguna ley. Según se informa, el grupo ya ha comenzado a ajustar sus operaciones en Rusia para cumplir las normas establecidas por el Ministerio de Justicia del país.

El equipo de la defensa solicitó inicialmente un aplazamiento de dos meses, pero fue rechazado por los representantes del ministerio de justicia ruso. Tras la aprobación del juez, se concedió un aplazamiento de 30 días.

El equipo de la defensa también había solicitado una mediación con las autoridades rusas fuera del tribunal, pero esta moción también fue denegada por el juez.

Sin embargo, el abogado Andrei Grishayev, que defiende al organismo cuasi-gubernamental ante el tribunal, expresó su optimismo de que el retraso conduzca a una solución negociada del conflicto.

“Espero que las cosas se resuelvan, pero está fuera de nuestro control”, dijo en la radio local, según el sitio de noticias Walla.

La sucursal rusa de la Agencia Judía para Israel (JAFI) en Moscú el 28 de julio de 2022 | Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Rusia emitió una advertencia a la Agencia Judía a finales de junio, declarando que tenía la intención de cerrar las operaciones de la organización, que fomentaba y facilitaba la inmigración judía a Israel. El gobierno ruso alegó que la Agencia Judía había violado la legislación rusa al mantener registros indebidos de ciudadanos rusos.

El Ministerio de Justicia de Rusia inició acciones legales contra la Agencia Judía el mes pasado. El 28 de julio se celebró una vista preliminar que solo duró una hora antes de que se aplazara y se fijara una nueva fecha para este próximo viernes.

Mientras que las autoridades israelíes interpretaron al principio las acciones de Rusia contra la Agencia Judía como una estratagema diplomática para ejercer presión sobre Jerusalén, ahora lo ven como parte de una ofensiva más amplia de Rusia contra toda la sociedad civil. Algunos grupos internacionales se han visto obligados a abandonar Rusia en los últimos años debido a la presión de Moscú.

Previendo que el asunto será mucho más complicado de resolver una vez que se involucre el sistema judicial ruso, los funcionarios del gobierno israelí han estado trabajando para negociar algún tipo de compromiso con Rusia que permita a la Agencia Judía seguir operando en el país al menos hasta cierto punto antes del juicio.

Una fuente cercana a la situación dijo esta semana a The Times of Israel que la vista judicial del viernes era inevitable, pero que Israel esperaba que el tribunal diera a las partes más tiempo para negociar un acuerdo antes de dictar una sentencia que pusiera fin o redujera las actividades de la Agencia Judía.

Al parecer, el presidente Isaac Herzog abordó el tema con el líder ruso Vladimir Putin el pasado martes, y ambos dirigentes acordaron seguir hablando de ello.

El asesor de seguridad nacional israelí, Eyal Hulata, aparentemente discutió el tema con su colega ruso al día siguiente, un día después del contacto telefónico de Herzog, según informó el sitio de noticias Walla.

Además, para preparar el juicio, una delegación gubernamental israelí de especialistas jurídicos ha estado coordinando con la Agencia Judía y hablando con funcionarios rusos.

A su favor, la Agencia Judía no ha frenado sus propios preparativos para el próximo proceso judicial; sus abogados rusos están a la espera.

Un portavoz de la Agencia Judía declaró el miércoles: “No estamos informados del contenido de las reuniones entre la OMP y sus homólogos rusos”.

Según esta persona, la Agencia Judía no tiene ni idea de cómo acabará el juicio, pero espera que el resultado obligue a la organización a reducir sus operaciones en Rusia o a cerrarlas totalmente.

Al hablar con The Times of Israel la semana pasada, un funcionario de la Agencia Judía dijo: “Estamos considerando todas las opciones para un día lluvioso”, bajo la condición del anonimato. Sin embargo, subrayó que la empresa no esperaba ningún tipo de resolución en breve.

Es posible que del estudio surja el cierre o la continuidad de la regulación. Pero si podemos evitarlo, no vamos a ir a ninguna parte.

Unas 200 personas trabajan para la Agencia Judía en Rusia, donde promueven la inmigración a Israel y organizan actos culturales y religiosos para la comunidad judía del país.

Las recientes medidas adoptadas por el gobierno ruso contra la Agencia Judía han recordado la supresión de la vida comunitaria y las instituciones judías en la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Sería “un acontecimiento catastrófico” con “consecuencias” para las relaciones ruso-israelíes si Moscú cerrara la Agencia Judía, dijo el primer ministro Yair Lapid, antes de parecer más tarde suavizar su lenguaje en favor de una diplomacia tranquila.