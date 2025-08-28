Trump exige que las sinagogas abran sus puertas a ICE

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un programa de seguridad vital, del que dependen las organizaciones judías sin fines de lucro, sinagogas y centros comunitarios para proteger nuestras instituciones de amenazas antisemitas, ha sido manipulado por la administración Trump para convertirlo en una herramienta para politizar aún más la seguridad judía.

El Departamento de Seguridad Nacional de Trump ha actualizado las condiciones del Programa de Subvenciones para la Seguridad de Organizaciones sin Fines de Lucro (NSGP), que financia mejoras de seguridad esenciales como cámaras, puertas reforzadas, vidrios antibalas, capacitación en seguridad y guardias para espacios judíos. Ahora, la recepción de fondos para el NSGP podría estar condicionada a la cooperación con la agenda política extremista de Trump. Específicamente, las instituciones judías deben cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y prohibir las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Trump les dice a los judíos estadounidenses que si no apoyamos sus políticas extremas, no merecemos estar seguros. Esto es terrible, especialmente con el aumento de los ataques antisemitas violentos. Comuniquen a sus funcionarios electos que los judíos estadounidenses rechazan los intentos de Trump de politizar nuestra seguridad. Rechazamos los requisitos políticos para los fondos de seguridad. Solo queremos mantener seguros los espacios judíos.

MANTENER SEGUROS A LOS JUDÍOS ESTADOUNIDENSES

La toma autoritaria del poder por parte de Trump en nuestro país está afectando la seguridad de los judíos estadounidenses. Primero, congeló la financiación del NSGP durante meses, poniendo en riesgo nuestra seguridad. Luego, recortó el monto total de la financiación del NSGP, poniendo en riesgo nuestra seguridad nuevamente. Ahora, exige la aquiescencia con su agenda para recibir la financiación del NSGP, porque la seguridad judía claramente no es la prioridad para Trump ni para esta Casa Blanca. Forzar el cumplimiento de su agenda política es la prioridad, y nos negamos a ser cómplices.

Escriban a sus funcionarios electos para garantizar que las comunidades judías no sean coaccionadas a la complicidad. Díganles que no abandonaremos nuestros valores para complacer a Donald Trump y que priorizamos la seguridad judía, incluso si él no lo hace.

Gracias por apoyarnos en la defensa de los valores y la seguridad judíos. Juntos, debemos luchar, y lucharemos, por un futuro donde la dignidad, la justicia y la seguridad vayan de la mano.

En solidaridad,

Halie Soifer

Directora Ejecutiva del Consejo Judío Democrático de América