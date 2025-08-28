Trump presidirá una “gran reunión” sobre Gaza en la Casa Blanca

Por:
- - Fuente: Aurora Israel | Visto 149 veces

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá, hoy, miércoles, una “gran reunión” para abordar la situación de Gaza.

El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión que se desarrollará en la Casa Blanca durante una entrevista en la cadena Fox News.

Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a. la reunión, pero agregó que existe “optimismo” respecto a que la Administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.


Ayer, durante una reunión de gabinete, que se extendió por más de tres horas, Trump aseguró que no ve un “final concluyente” para el conflicto entre Israel y los palestinos a corto plazo, pese a que 24 horas antes había dicho lo contrario.

“No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo”, dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibilidad de encontrar acuerdos.

Acerca de Central de Noticias Diario Judío

Noticias, Reportajes, Cobertura de Eventos por nuestro staff editorial, así como artículos recibidos por la redacción para ser republicados en este medio.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
El antisemitismo apunta a nuestros niños
Preguntas esenciales que no se le hacen a las naciones que r...
Carreteras bloqueadas en Israel por protestas de familias de...
26 de agosto de 1920: Las mujeres estadounidenses ganan el d...