Trump promueve un “pacto de paz” en Cumbre de Egipto sin la participación de Israel ni de Hamás

Por:
- - | Visto 183 veces

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para asistir a una cumbre internacional enfocada en un supuesto acuerdo de paz para Gaza, en la que participan alrededor de veinte líderes europeos, pero que curiosamente no cuenta con representantes de Israel ni de Hamás, las dos partes clave en el conflicto. La reunión dio inicio poco antes de las cinco de la tarde.

Previo a la cumbre: “La era dorada de Israel”

Unas horas antes de su llegada a Egipto, Trump se dirigió al Parlamento israelí, donde afirmó que el pacto de paz marca el inicio de “la era dorada para Israel y la región del Medio Oriente. “

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien finalmente decidió no asistir a la cumbre, agradeció de corazón al mandatario estadounidense. Netanyahu destacó que Trump ha sido “fundamental para el regreso de los prisioneros” y lo describió como “el mejor aliado que Israel ha tenido en la Casa Blanca. ”


Intercambio de prisioneros finalizado

El contexto de este encuentro gira en torno a la conclusión de un importante intercambio de prisioneros. Esta mañana, Hamás completó la entrega de los últimos 20 prisioneros israelíes que permanecían vivos en la Franja de Gaza.

La liberación se realizó en dos fases y en diferentes locaciones dentro del territorio: siete prisioneros fueron liberados en el norte y 13 más en el sur. Todos ellos ya están en suelo israelí, siendo recibidos con entusiasmo por miles de personas generando gran alegría en Israel y en todo el pueblo judío.

A cambio, Israel ha comenzado a liberar a decenas de prisioneros palestinos, de un total de casi 2,000 que serán liberados como parte del acuerdo.

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados: