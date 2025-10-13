Trump promueve un “pacto de paz” en Cumbre de Egipto sin la participación de Israel ni de Hamás

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para asistir a una cumbre internacional enfocada en un supuesto acuerdo de paz para Gaza, en la que participan alrededor de veinte líderes europeos, pero que curiosamente no cuenta con representantes de Israel ni de Hamás, las dos partes clave en el conflicto. La reunión dio inicio poco antes de las cinco de la tarde.

Previo a la cumbre: “La era dorada de Israel”

Unas horas antes de su llegada a Egipto, Trump se dirigió al Parlamento israelí, donde afirmó que el pacto de paz marca el inicio de “la era dorada para Israel y la región del Medio Oriente. “

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien finalmente decidió no asistir a la cumbre, agradeció de corazón al mandatario estadounidense. Netanyahu destacó que Trump ha sido “fundamental para el regreso de los prisioneros” y lo describió como “el mejor aliado que Israel ha tenido en la Casa Blanca. ”

Intercambio de prisioneros finalizado

El contexto de este encuentro gira en torno a la conclusión de un importante intercambio de prisioneros. Esta mañana, Hamás completó la entrega de los últimos 20 prisioneros israelíes que permanecían vivos en la Franja de Gaza.

La liberación se realizó en dos fases y en diferentes locaciones dentro del territorio: siete prisioneros fueron liberados en el norte y 13 más en el sur. Todos ellos ya están en suelo israelí, siendo recibidos con entusiasmo por miles de personas generando gran alegría en Israel y en todo el pueblo judío.

A cambio, Israel ha comenzado a liberar a decenas de prisioneros palestinos, de un total de casi 2,000 que serán liberados como parte del acuerdo.