Trump ha utilizado este domingo por la noche su red social particular, Truth Social, para volver a criticar a la comunidad judía estadounidense, a la que no perdona que vote mayoritariamente a los demócratas.

“Ningún presidente ha hecho más por Israel que yo. Sorprendentemente, sin embargo, nuestros maravillosos evangélicos aprecian mucho más esto que la gente de fe judía, especialmente los que viven en Estados Unidos”, ha escrito Trump.

“Aquellos que viven en Israel, sin embargo, son una historia diferente: ¡El índice de aprobación más alto del mundo, fácilmente podría ser primer ministro!” ha fantaseado el magnate.

No es la primera vez que Trump reprocha a sus compatriotas judíos no hacer lo suficiente por Israel. Ya el año pasado aseguró en una entrevista que “al pueblo judío en Estados Unidos no le gusta o no le importa Israel” y que hay personas en Estados Unidos “que son judíos y ya no aman a Israel”.

En esa línea aseguró el año pasado también para la revista judía ortodoxa ‘Ami Magazine’ que “los judíos que viven en Estados Unidos no aman lo suficiente a Israel” y que le resultaba “extraño” que no él no tuviera un apoyo más fuerte dentro de la comunidad judía.