Trump veta propuesta israelí para ampliar control de las FDI en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump vetó una propuesta israelí para mover la línea amarilla en la Franja de Gaza y ampliar el control de las FDI tras una grave violación del alto el fuego de Hamás que provocó la muerte del sargento mayor (Res.) Yona Efraim Feldbaum.

Tras el incidente Israel planeó que las FDI asumieran el control del sector afectado si Washington lo aprobaba. Finalmente la administración estadounidense definitivamente negó su permiso y la propuesta quedó bloqueada, aunque Israel había condicionado la ocupación del área al visto bueno de EE. UU.

La medida tomó por sorpresa a las autoridades israelíes, sobre todo porque ocurrió después de declaraciones públicas de Trump que sonaron a apoyo a una respuesta contundente de Israel. Esas observaciones habían alimentado la expectativa de que Washington respaldaría medidas militares más amplias entre aliados.


“Mataron a un soldado israelí. Así que los israelíes devolvieron el golpe. Y deberían devolver el golpe”, dijo Trump a los periodistas el martes por la noche, y agregó: “Si Hamás no se comporta, serán eliminados”. Mientras tanto, Ron Dermer irá a Washington la próxima semana para reunirse con funcionarios.

