La cuenta de Twitter de la oficina del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, fue suspendida este viernes, luego de que publicara un fotomontaje del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump jugando al golf bajo la sombra de un avión de guerra. El twit se publicó junto a la promesa de vengar el asesinato del general de la Guardia Revolucionaria de Irán Qassem Soleimani, quien murió tras un ataque con drones en 2020 adjudicado a los estadounidenses.

La publicación en la cuenta de Twitter @khamenei_site amenazó a última hora del jueves a Trump, advirtiéndole que no se podía escapar de la venganza por el ataque estadounidense en las afueras del aeropuerto de Bagdad que mató a Soleimani, el jefe de operaciones militares extranjeras de Irán. “La venganza es inevitable. El asesino de Soleimani y el hombre que dio las órdenes deben enfrentarse a la venganza”, decía la publicación.

“La venganza puede tener lugar en cualquier momento”, agregaba.

El viernes por la mañana, Twitter suspendió la cuenta del líder supremo iraní. La oficina de Jamenei gestiona varias cuentas, y las demás seguían funcionando, incluyendo su página oficial en iraní y su cuenta de publicaciones en español.

Trump dejó su cargo el miércoles y voló directamente a su club de golf Mar-a-Lago en Florida, sin asistir a la toma de posesión de su sucesor, el presidente estadounidense Joe Biden.

Los funcionarios iraníes han prometido en repetidas ocasiones que Soleimani será vengado. A principios de este mes, en el primer aniversario de su asesinato, el jefe del poder judicial, Ebrahim Raisi, advirtió que ni siquiera Trump era “inmune a la justicia” y que los asesinos de Soleimani “no estarían a salvo en ninguna parte del mundo.”

La plataforma social había estado bajo una creciente presión para tomar más medidas contra Trump tras la insurrección en el Capitolio de Washington del 6 de enero. Inicialmente, Twitter suspendió la cuenta de Trump durante 12 horas después de que publicara un vídeo en el que repetía afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y alababa a los alborotadores.

En ese momento, la periodista y disidente iraní Masih Alinejad incitó al CEO de Twitter Jack Dorsey a suspender de la red a Alí Jamenei y todas sus cuentas asociadas por haber “violado repetidamente las reglas de la plataforma, no solo por incitar a la violencia, sino por ordenar el asesinato de 1.500 manifestantes pacíficos”. “Usted suspendió la cuenta de Donald Trump, pero no la de Jamenei, quien usó la plataforma Twitter para emitir amenazas de muerte”, increpó la periodista a Dorsey.

Now it’s time for @Twitter to remove the man who has banned 83 million Iranians from Twitter, bans US & European coronavirus vaccines and ordered the crackdown that killed 1,500 protesters. Remove @Khamenei_fa now pic.twitter.com/xw0RAboIh9

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 9, 2021