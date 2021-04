Basado en una historia real, "The Bird of the Ghetto" narra la trágica historia del luchador de la resistencia Judía Itsik Vitenberg y se presenta durante el aniversario del inicio del Levantamiento del Gueto de Varsovia.

"The Bird of the Ghetto" es la producción inaugural del "Yiddish Women Drawrights Festival de NYTF", una serie que celebra las obras yiddish de escritoras.

Fue escrita por una de los mejores escritoras yiddish de la posguerra, Chava Rosenfarb. Si bien "The Bird of The Ghetto" se representó cuando aún seguía viva Rosenfarb en inglés y en hebreo, esta es la primera vez que esta obra se presentará en el idioma en el que fue escrita, el yiddish.

Elenco

Rachel Botchan; Rebecca Brudner; Spencer Chandler; Motl Didner; Kirk Geritano; Avi Hoffman; Maya Jacobson; Daniel Kahn; Lea Kalisch; Rebecca Keren; Avram Mlotek; Lauren Schaffel; Dylan Seders Hoffman; Tatiana Wechsler; Hy Wolfe; y Mikhl Yashinsky.

