Un arca de la Torá de 200 años de antigüedad, robada en Rumania, fue encontrada tras una década y será exhibida en Yad Vashem.

Tras nueve años de esfuerzo internacional, uno de los objetos más impresionantes de la historia de los judíos rumanos —un arca de la Torá de 200 años de antigüedad procedente de la ciudad de Siret— ha llegado a su destino final en el museo Yad Vashem de Jerusalén.

El arca ornamentada, que una vez estuvo en la Gran Sinagoga de Siret, se mostrará al público por primera vez en la nueva exposición de Yad Vashem, “Memoria viva: Colecciones de Yad Vashem entre el pasado y el futuro”.

Siret, una ciudad del norte de Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania, albergaba una numerosa y dinámica comunidad judía hasta el Holocausto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, contaba con ocho sinagogas. Hoy en día, no quedan judíos. La mayoría de los judíos de la ciudad fueron deportados en 1941 a los campos de Transnistria, donde solo unos pocos sobrevivieron.

El arca de la Torá —considerada durante mucho tiempo el orgullo de la comunidad— sobrevivió a la guerra y permaneció en la sinagoga durante décadas. En 2016, se descubrió que el arca original había desaparecido y había sido reemplazada por una burda imitación con inscripciones hebreas incorrectas, aparentemente para ocultar el robo.

En 2019, Yohanan Ron-Zinger, presidente de la Organización Mundial de Judíos de Bucovina, recibió una llamada de un amigo en Chernivtsi que le comentó haber visto el arca falsa a través de las puertas cerradas de la sinagoga. Ron-Zinger inició una investigación y descubrió que el arca original había sido puesta a la venta por una casa de subastas internacional. Investigaciones posteriores revelaron que se encontraba almacenada en un depósito de muebles en Rishon Lezion, ciudad del centro de Israel.

El descubrimiento desencadenó una larga batalla legal tanto en Rumania como en Israel. Finalmente, el arca fue devuelta a la Federación de Comunidades Judías de Rumania, su legítima propietaria, y posteriormente trasladada a Yad Vashem.

Yad Vashem afirmó que la llegada del arca de Siret y su inclusión en la nueva exposición, que presenta cerca de 400 objetos —la mayoría expuestos al público por primera vez—, representa un hito importante en su labor. «La misión de Yad Vashem es conmemorar lo que se perdió y, al mismo tiempo, moldear nuestra forma de recordar, aprender y seguir adelante», declaró Maddy Shavid, directora de la División de Colecciones de Yad Vashem. «La exposición garantiza que las voces silenciadas de las víctimas se sigan escuchando a través de estos objetos. “Memoria Viva” no es solo el nombre de la exposición; representa nuestros valores como sociedad que recuerda, y que la memoria puede ayudar a crear un futuro mejor».