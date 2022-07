Los oradores y anfitriones de la conferencia Turning Point USA de este fin de semana se enfrentaron nuevamente a acusaciones de vínculos con creencias antisemitas el sábado después de que un grupo de neonazis realizara un pequeño mitin afuera de la conferencia del grupo conservador en Florida.

El vídeo tomado el sábado y publicado en línea por Stop Anti-Semitism mostró a un pequeño grupo de aproximadamente una docena de personas que portaban banderas y carteles con imágenes neonazis, incluidas esvásticas, afuera del centro de convenciones en Tampa Bay, Florida, donde los líderes internos del Partido Republicano incluidos Donald Trump y Ron DeSantis hablaron ante la multitud de estudiantes de extrema derecha y otros devotos.

El mitin ocurrió cuando una reunión similar de supremacistas blancos surgió a miles de kilómetros de distancia en Maine, y fueron recibidos por cientos de contramanifestantes locales.

Turning Point USA emitió de inmediato un comunicado a las organizaciones de noticias locales en el que desmintió cualquier posibilidad de conexión entre los manifestantes neonazis y la conferencia en sí, según WKMG-TV Orlando.

Las organizaciones judías locales estaban furiosas por la muestra de odio.

Horrifying to see swastika flags and antisemitic signs being displayed earlier today at the Tampa Convention Center outside of Turning Point USA’s #SAS2022 conference. pic.twitter.com/alypSZRgsB

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) July 24, 2022