Hace cuatro años, durante un período de intenso trabajo en una memoria familiar, tuve un sueño misterioso:

Entro en una cafetería bulliciosa donde la gente conversa en voz alta en un idioma que no entiendo. A juzgar por su indumentaria, parece ser la década de 1920 o 1930. Subo las escaleras al nivel más tranquilo y me siento en una mesa para dos. Pronto, una mujer mayor con cabello oscuro trenzado alrededor de su cabeza se sienta a mi mesa. Se parece a mi bisabuela materna, Estrella. La mujer empieza a hablarme y me doy cuenta de que el idioma que sale de su boca es el djudezmo. Aunque no entiendo lo que está diciendo, asiento y escucho. El ruido de los otros clientes se desvanece. No quiero irme hasta que pueda entender sus palabras.

Siempre que estoy aprendiendo un idioma a un nivel profundo, impregna mis sueños. He estudiado suficientes idiomas en mi vida que ahora reconozco esto como un signo. Sucedió por primera vez en la universidad cuando estudié en el extranjero en la Universidad de Haifa. Después de algunas semanas de ulpán y de hablar hebreo con amigos israelíes, comencé a soñar en hebreo, conversaciones enteras que se desarrollaban en un idioma extranjero que de alguna manera podía entender.

Lo mismo ocurrió cuando estudié yiddish mientras obtenía mi doctorado. en la literatura hebrea moderna. En 2003, tomé el nivel de mejoradores (principiantes) en YIVO. Al poco tiempo, estaba cantando canciones populares en Yiddish durante el día y hablando mamaloshen en mis sueños por la noche.

Pero necesitaba dominar un idioma judío diferente para conectarme con mi bisabuela y comprender verdaderamente la base cultural de mi ascendencia sefardí. Y así, el año pasado, comencé a estudiar formalmente mi tercer idioma judío, el ladino, también conocido como judeoespañol y djudezmo.

La abuela del autor, Estrella. Cortesía de Hannah Pressman.

Basado en el castellano medieval, el ladino es fundamental para la herencia de los judíos sefardíes. En los siglos posteriores a la expulsión de los judíos en 1492 y la Inquisición española, el ladino viajó con los sefardíes mientras se establecían en las tierras del Imperio Otomano y puntos más allá (incluso en Bulgaria, el foco de la historia de viajes en la página 38). Los abuelos maternos de mi madre, nacidos en Turquía y la isla de Rodas a finales del siglo XIX, hablaban ladino como lengua materna mientras participaban en las sociedades multilingües que los rodeaban. Cuando mi bisabuela emigró de Rodas a Zimbabwe en la década de 1920, también aprendió inglés, pero continuó hablando djudezmo dentro de la comunidad sefardí en la capital de Zimbabwe, Harare.

De alguna manera, mi experiencia aprendiendo djudezmo, primero en un curso intensivo que tomé en enero de este año y luego en dos clases durante el verano, fue similar a otros cursos de idiomas que he tomado: había tablas de verbos y hojas de trabajo, trabajo en grupo y ejercicios de escucha. Exploramos temas cotidianos como el clima, las profesiones y la compra de alimentos.

Sin embargo, de una manera importante, mi experiencia djudezmo ha sido muy diferente porque he estudiado completamente en línea, viendo a mi maestro y compañeros de estudios a través de una pantalla (ekran). Participé en el fenómeno ampliamente divulgado denominado “Djudezmo Zoom Boom”, parte de la profusión de aprendizaje en línea durante las órdenes de quedarse en casa inducidas por la pandemia. Impulsado por estudiantes ansiosos con tiempo extra en sus manos ( manos ), este movimiento virtual global ha involucrado a cientos de estudiantes de diferentes orígenes, edades y religiones. ¿Nuestro objetivo? Aprender lo suficiente de muestro espanyol -“nuestro español”, uno de los apodos tradicionales de los djudezmos- para llamarlo nuestro.

Mi plataforma elegida fue el sitio web Ladino Linguist dirigido por Bryan Kirschen, profesor de lenguas romances y lingüística de la Universidad de Binghamton. Los compañeros de clase se conectaban desde una granja en Inglaterra, apartamentos en Estambul y Tel Aviv, hogares en Japón, Alemania y California. Con el apoyo de Kirschen, charlamos sobre películas y realizamos debates improvisados ​​en djudezmo. Además, cada semana exploramos la cultura popular sefardí a través de refranes (dichos), konsejikas (pequeñas historias) y kantikas (canciones).

Pronto, muchos compañeros de clase se hicieron amigos, agradecidos no solo por la oportunidad de estudiar un idioma de importancia histórica, sino también por el espacio para reunirse como grupo durante un tiempo de profundo aislamiento social. Las clases virtuales de djudezmo han sido «un cambio de juego», dijo Ryuki, un Ph.D. japonés. estudiante de literatura comparada que ha optado por centrarse en la escritura judía y que ha intentado, sin éxito, estudiar el ladino por su cuenta. Animado por la alegría de aprender con otros este verano, se despertó a las 3 am para asistir a la clase de moabet (conversación). Ryuki, quien pidió que no se usara su nombre completo, es uno de la media docena de académicos japoneses que están estudiando ladino.

Kirschen, quien comenzó sus esfuerzos para revivir al ladino como estudiante de posgrado de la Universidad de California, Los Ángeles, llama a esta comunidad virtual «Djudezmo 2.0″. Él ve las conexiones sociales como un aspecto emocionante de la era del aprendizaje en línea. “Está creando oportunidades que nunca antes hubieran existido. Estamos conectando a personas de todo el mundo que están creando sus propias amistades y relaciones fuera de la clase…. Va a seguir siendo importante en los próximos años».

En efecto. En el cálculo más amplio de la existencia continuada del djudezmo, los hablantes se necesitarán unos a otros tanto como la lengua nos necesite a nosotros.

Si las escalas lingüísticas típicas son una indicación, el djudezmo se encuentra en un punto de inflexión crítico. Las estimaciones varían, pero el Jewish Language Project supone que hay alrededor de 100.000 hablantes de ladino, con las mayores concentraciones en Israel, Turquía y Estados Unidos. Según el número cada vez menor de hablantes nativos, el ladino se clasifica como «en alto peligro», «moribundo» o «casi extinto». Con frecuencia en los círculos no académicos y en los medios de comunicación, el djudezmo es etiquetado como «una lengua moribunda».

«¿Podemos expandirnos más allá de eso?» preguntó Ignacio Montoya, un lingüista de la Universidad de Nevada, Reno, que terminó en uno de mis cursos de Zoom durante el verano. Criado como católico en el sur de Nuevo México, Montoya se convirtió al judaísmo hace más de una década después de años de sentirse atraído por la historia, la cultura y los rituales del judaísmo. En la actualidad, se especializa en lenguas en peligro de extinción y revitalización, y actualmente trabaja con comunidades tribales que hablan paiute, una lengua indígena de la región de la Gran Cuenca de los Estados Unidos. Montoya sugiere, y otros en su campo prefieren, los términos «dormido» o «inactivo» sobre «extinto» para describir una lengua sin hablantes nativos. “La idea es que puede haber un despertar”, me dijo.

La autora en su computadora aprendiendo djudezmo. Cortesía de Hannah Pressman.

Para ver un ejemplo de despertar lingüístico, basta con mirar al éxito del hebreo moderno, una hazaña asombrosa del renacimiento del lenguaje. De hecho, el ulpán inmersivo era el modelo que tenía en mente cuando me inscribí en las clases de djudezmo este verano. Desde mi oficina en casa con vistas a una franja del lago Washington en Seattle, hablé entrecortadamente, bromeé y escuché en muestro spanyol varios días a la semana. Mientras lo hacía, me imaginé de nuevo en los lugares donde mis parientes sefardíes habrían hablado djudezmo: charlando sobre una olla de fasulia.(judías verdes guisadas) en la cocina de alguien en Harare; susurró en el balcón de mujeres de la sinagoga Kahal Shalom en Rodas; comprando en la confitería propiedad de inmigrantes judíos otomanos en el Distrito Central de Seattle. A medida que mejoraba mi capacidad de comprensión de una semana a otra, comencé a sentirme razonable pensar que algún día podría leer textos en djudezmo e incorporar más de este lenguaje evocador en mis proyectos de escritura.

Al aprender palabras como karpuz (sandía), bavajadas (tonterías) y fitijo (niño travieso), encontré formas de incorporar el djudezmo a mi vida cotidiana. Imagínense mi sorpresa, entonces, al descubrir que el djudezmo también estaba entrando en la vida de mis hijos. Un día de primavera, cuando las escuelas funcionaban de forma remota, escuché a mi hijo de tercer grado participar en una discusión sobre los idiomas heredados que se hablaban en casa. (Su escuela incluye hablantes de mongol, coreano, amárico, árabe, español y más). Mi hijo eligió grabar una expresión djudezmo para su clase: “¡ Bivas, kreskas, enfloreskas! Esta expresión, como gesundheit o labriut, se suele decir cuando alguien estornuda. Se traduce como «¡Viva, crezca, prospere!» y puede ir seguida de una segunda frase, «komo un peshiko en aguas freskas, amen! , «Que significa» como un pececito en agua dulce, ¡amén! » Había empezado a decir bivas en la casa cuando lo aprendí en enero, y en mayo se había convertido en una parte de la herencia sefardí que mi hijo podía enseñar en su clase.

Otra de mis frases djudezmo favoritas es » Kon bien amaneskas «, que, como bivas , se forma usando el modo subjuntivo. Esta expresión de buenas noches se puede traducir como «que amanezcas bien» o «que te levantes bien». Qué lindo separarse de alguien por la noche deseándole una agradable mañana.

Cuando pienso en mi viaje al djudezmo y en los viajes de mis compañeros de viaje, el verbo amaneser , “amanecer” o “levantarse”, es un símbolo apropiado.

“Hay algo que se despierta en mí cuando escucho a ladino”, dijo Robin, quien prefirió no compartir su apellido. El residente de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ha estudiado con Kirschen los últimos dos veranos. Sus clases de djudezmo la han inspirado a investigar las leyendas transmitidas por sus parientes sefardíes, bereberes de Marruecos que vivieron un tiempo en Portugal.

Asimismo, el idioma ha impactado profundamente a Montoya, el lingüista de Nevada. Cuando estudió para su conversión, el judaísmo se enseñó a través de una lente esencialmente asquenazí. «Cuando descubrí al ladino», dijo, «me atrajo». Montoya aprecia el idioma como un portal hacia perspectivas más diversas sobre la cultura judía.

Reconociendo el cambio producido por el último florecimiento de estudiantes virtuales, algunos comentaristas están comenzando a usar las palabras «avivamiento» y «renacimiento» para referirse al djudezmo. ¿Es demasiado pronto para saber si este lenguaje sobrevivirá y posiblemente prosperará en los albores de una nueva era con ayuda tecnológica? ¿Puede la creciente comunidad de estudiantes en línea sostener esta fuente centenaria de orgullo sefardí? Cuando se le pregunta sobre el futuro de Ladino, Kirschen es pragmático y optimista.

“El ladino estará en peligro, pero aún puede vivir”, me dijo. «Hay mucho potencial».

Por intensos y gratificantes que hayan sido mis estudios en djudezmo, no he repetido el placer de soñar en muestro espanyol . Continuaré trabajando duro mientras me aferro a una esperanza por encima de todo: que la próxima vez que vea a mi bisabuela sefardí en un sueño, podamos hablar su idioma, nuestro español, juntos.

Por Hannah S. Pressman, noviembre de 2021

Hannah S. Pressman está trabajando actualmente en Galante’s Daughter , una memoria que conecta su historia familiar sefardí con exploraciones de la identidad judía estadounidense. Vive en Seattle con su esposo y sus tres hijos.

Fuente: Hadassa Magazine

Traducción libre de eSefarad.com

Artículo original en inglés aqui.