Un mensaje del Primer Ministro Benjamin Netanyahu al pueblo de Irán

Primer Ministro Benjamin Netanyahu, hoy (martes, 12 de agosto de 2025):

“Saludos desde Jerusalén, al orgulloso pueblo de Irán.

Sus líderes nos impusieron la Guerra de los 12 Días y perdieron miserablemente.

Mienten descaradamente, pero en raras ocasiones dicen la verdad.

Hace unos días, el presidente iraní dijo: “Tenemos problemas con el agua, la electricidad, el dinero y la inflación. ¿Dónde no tenemos un problema? No habrá agua en las presas para septiembre u octubre”.

Tiene razón.

Todo se está derrumbando.

Con este calor brutal del verano, ni siquiera tienen agua limpia y fría para sus hijos.

¡Qué hipocresía!

¡Qué desprecio por el pueblo iraní! Vivir así no es justo para ustedes. No es justo para sus hijos.

Pero tengo muy buenas noticias:

Israel es el mayor reciclador de agua del mundo. Nosotros Reciclamos el 90% de nuestras aguas residuales. Y somos líderes mundiales en desalinización.

Sabemos exactamente qué hacer para que Irán también tenga agua en abundancia.

Hace casi una década, abrí un canal de Telegram en farsi para enseñar a los iraníes sobre la gestión del agua. 100.000 iraníes se unieron casi al instante.

La sed de agua en Irán solo es comparable a la sed de libertad.

Así que aquí tienen la gran noticia:

En el momento en que su país sea libre, los principales expertos en agua de Israel inundarán cada ciudad iraní aportando tecnología y conocimientos de vanguardia.

Queremos ayudar a Irán a reciclar el agua; ayudaremos a Irán a desalinizarla.

¿Cómo sería eso?

Imagínense volver a practicar esquí acuático en la presa de Karaj con sus familias.

Imagínense caminar de la mano con su pareja junto al caudaloso río Farahzad, que ahora está completamente seco.

Imagínense los árboles resecos de Niavaran y Darband recibiendo tanta agua como… Árboles en los bastiones del CGRI.

Imaginen restaurar el otrora impresionante lago Urmía en el noroeste de Irán.

Bueno, nada de esto es un sueño.

Esta podría ser su realidad.

Pero en lugar de hacerlo realidad, sus dictadores les imponen tiranía y pobreza, al igual que nos imponen la guerra.

Durante 46 años, se les han negado los derechos humanos más básicos.

El derecho a expresarse libremente. A escribir, hablar y cantar lo que quieran.

Tengo aquí los libros de iraníes, impresionantes disidentes iraníes que escriben y dicen la verdad. Pero se publican fuera de Irán.

Cuánta represión.

Cuánta crueldad.

Ustedes, los descendientes de Ciro el Grande, merecen mucho más.

No merecen líderes que huyen del país mientras sufren solos durante una guerra difícil. Neda y Navid podrían haber traído gloria y oro a Irán. En cambio, son asesinados y desterrados. Tanto dinero se ha quemado en el infierno.

Los tiranos de Teherán Preferirían enviar cientos de miles de millones de dólares no a ustedes, sino a Hamás, a Hezbolá y a los hutíes, en lugar de financiar sus hospitales, sus escuelas y sus carreteras.

No tiene por qué ser así.

Los insto a ser audaces y valientes, a atreverse a soñar.

Arriésguense por la libertad.

Por su futuro.

Por sus familias.

¡Vale la pena!

Salgan a las calles.

Exijan justicia.

Exijan rendición de cuentas.

Protesten contra la tiranía.

Construyan un futuro mejor para sus familias y para todos los iraníes.

No permitan que estos mulás fanáticos arruinen sus vidas ni un minuto más.

Y sepan esto:

No están solos.

Estoy con ustedes.

Israel está con ustedes.

Todo el mundo libre está con ustedes.

Los tiranos de Teherán, tan crueles, tan insensibles y tan cobardes, no durarán mucho.

Ustedes lo saben.

La historia… Registren eso.

Pronto, su país será libre.

El agua abundará.

Su economía se recuperará y prosperará.

Sus hijos volverán a ser felices y despreocupados.

Como dijo nuestro padre fundador, Theodor Herzl (refiriéndose al Estado judío): «Si lo desean, no es un sueño».

Y yo les digo: si lo desean, un Irán libre no es un sueño.

Ahora es el momento de actuar.

Ahora es el momento de luchar por la libertad.

Irán. Son iraníes.

(Irán para los iraníes)