Un museo busca un vestido de Bowie para una exposición dedicada a diseñadores judíos

Se busca: El vestido de David Bowie, los sombreros de Greta Garbo y las camisas que lució Sean Connery en su primer papel como James Bond.

Son prendas emblemáticas de la indumentaria del siglo XX, pero se desconoce su paradero. Ahora, el Museo de los Docklands de Londres hizo un llamado público para que lo ayuden a localizar estas y otras prendas antes de una gran exposición programada para finales de este año.

Las prendas perdidas son importantes porque tienen algo en común: todas fueron creadas por diseñadores judíos que trabajaban en el mundo de la moda de Londres, un legado que el museo cree que ha sido ignorado.

“A lo largo del siglo XX, personas judías trabajaron en todos los niveles de la industria de la moda en Londres, pero no se ha reconocido el alcance de sus contribuciones”, comentó la Dra. Lucie Whitmore, conservadora de moda del museo.

Aunque los sastres y zapateros del East End pueden resultarnos familiares, Whitmore cree que pocos reconocen la influencia que tuvieron los diseñadores y creadores judíos en todos los niveles del comercio de la moda, desde el establecimiento de la industria del prêt-à-porter hasta el dominio de mecas de la moda como Carnaby Street en la década de 1960.

“Las nuevas investigaciones nos han permitido extraer algunas historias personales realmente enriquecedoras que muestran las contribuciones que esas personas hicieron a la industria de la moda de Londres”.

Entre ellos se encuentra el Sr. Fish, cuyo nombre de nacimiento es Michael Fish y que nació en Wood Green, en el norte de Londres, en 1940. Empezó limpiando los mostradores de una tienda departamental de Londres y después trabajó en algunas de las sastrerías más importantes de la capital, antes de abrir su propia tienda, que rápidamente se convirtió en un destino para el mundo de la moda.

Vistió a Connery, a la princesa Margarita y a Jimi Hendrix, confeccionó la bata que lució Muhammad Ali en el combate de box Rumble in the Jungle, inventó la corbata kipper y –como se sabe– ideó el “vestido de hombre”, que lucieron Mick Jagger en Hyde Park en 1969 y Bowie en la portada del álbum The Man Who Sold the World, y que Whitmore califica como “una auténtica pieza de ensueño que hay que encontrar”.

“Era un pensador bastante radical en términos de cómo abordaba la dinámica de género en su diseño, y queremos conmemorar la contribución que hizo”, explicó. “Creo que merece ser un nombre conocido”.

También se buscan los sombreros confeccionados por Otto Lucas, un judío de origen alemán cuya marca epónima de Bond Street tuvo un enorme éxito mundial en los años de la posguerra y entre cuyas clientas figuraron Garbo y Wallis Simpson, y nombres más esquivos como Rahvis, una marca de alta costura usada por la aristocracia y las estrellas de cine, y Madame Isobel, llamada “la diseñadora de vestidos más importante de Londres” en los años 30, pero cuyas piezas que se conservan son escasas.

No todos estos variados personajes se habrán identificado con su judaísmo de la misma manera, reconoce Whitmore, pero se calcula que entre el 60 y el 70% de los inmigrantes judíos que llegaron a Londres a principios del siglo XX trabajaron en el sector textil o de la moda, por lo que “para muchas personas, se trata de una historia muy personal”, señaló.

“No vamos a hablar de una experiencia compartida, sino que vamos a utilizar el judaísmo como lente a través del cual contemplar la moda londinense. Cuando lo haces, te das cuenta de que la contribución del pueblo judío es masiva y realmente importante, y simplemente lo estamos celebrando”.