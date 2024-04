Un piloto israelí festejó el tercer puesto en la Fórmula 4 levantando su casco con las fotos de los secuestrados

El piloto israelí Ariel Elkin logró el tercer lugar en la liga juvenil de la USF de Fórmula 4 y lo festejó con su casco con fotos de los secuestrados.

Cuando se le presentó su trofeo por el podio, Elkin, residente de Haifa, rompió con la tradición al levantar su casco en lugar del trofeo.

«Baja ese casco, toma el trofeo», le dijo el locutor de la carrera. Pero el piloto israelí de 16 años se negó rotundamente y eligió levantar su casco cubierto con las fotos de los secuestrados por Hamás en Gaza.

🏎️Israeli racing driver Ariel Elkin drove in the latest USF F4 league race wearing a helmet covered with images of the hostages held in Gaza. When presented with his 3rd-place trophy, Haifa resident Elkin broke with tradition by raising his helmet over instead of the trophy… pic.twitter.com/CNAPGf6ZcN

— Jewish News Syndicate (@JNS_org) April 9, 2024