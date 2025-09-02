Un sobreviviente del cautiverio de Hamás, Or Levy, se reúne con huérfanos en Sudáfrica

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un emotivo encuentro tuvo lugar en el Hogar Infantil Bramley de Pretoria, capital de Sudáfrica, donde Or Levy, superviviente del cautiverio de Hamás, se reunió con decenas de niños huérfanos. El encuentro fue organizado por el Fondo Nacional Judío de Sudáfrica, junto con la sinagoga The Base, la Congregación Hebrea de Pretoia y la Embajada de Israel en Sudáfrica, con el objetivo de visibilizar la lucha por la liberación de los rehenes que aún se encuentran en Gaza bajo el control de la organización terrorista Hamás.

Durante la visita, se distribuyeron a los niños cerca de cien ositos de peluche recolectados por la comunidad judía sudafricana. La iniciativa estuvo dedicada a la memoria de la esposa de Levy, Einav, asesinada en la masacre del festival de Nova. Levy, quien fue secuestrada en ese mismo festival y mantenida en cautiverio durante 491 días antes de ser liberada en febrero de este año, decidió honrar el legado de Einav mediante actividades para niños huérfanos. Levy ahora cría solo a su hijo, Almog, tras quedar huérfano de madre. Partiendo de su propia y dolorosa experiencia de pérdida y cautiverio, Levy compartió con los niños un mensaje claro: lo que nos define no es la tragedia que sufrimos, sino cómo elegimos responder a ella. En sus palabras, la decisión debe ser actuar con bondad y humanidad, y no con odio.

La visita de Or a Sudáfrica forma parte de una iniciativa más amplia del JNF SA y la Base para brindar a los rehenes retornados y a sus familias un espacio seguro para el respiro y la sanación en la calidez y la belleza de Sudáfrica.