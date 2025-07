Una académica judía alerta sobre los actos anticristianos en Tierra Santa

No se puede decir realmente que los relatos de persecución de los judíos contra los cristianos de Tierra Santa sean una leyenda urbana nacida en mentes católicas. Sobre todo cuando es una personalidad judía del mundo académico quien aborda este delicado tema: Yisca Harani, nacida en Jerusalén hace más de sesenta años, es una figura destacada en el ámbito del diálogo interreligioso.

Experta especializada en la historia del cristianismo, fundó en 2023 el Religious Freedom Data Center (RFDC), un organismo independiente que recopila rigurosamente los incidentes violentos contra las minorías religiosas en Israel, con especial atención a Jerusalén.

Como explicó a la agencia de noticias AsiaNews el 10 de julio de 2025, «el 90% de estos actos pasarían desapercibidos sin nuestro trabajo, el de ciudadanos judíos israelíes que vigilan y denuncian estas infracciones a la policía».

El reciente informe del RFDC, titulado «Incidentes Contra los Cristianos en Israel», documenta más de 50 casos de agresiones entre abril y junio de 2025. Estos actos, que incluyen escupitajos (78%), insultos verbales (8%), vandalismo (4%) y profanaciones de lugares sagrados, se dirigen principalmente contra religiosos armenios, franciscanos, ortodoxos y católicos, así como contra laicos.

Los lugares más afectados son el barrio armenio de Jerusalén, la Puerta de Jaffa, la calle David y la Via Dolorosa, espacios cargados de historia donde la presencia cristiana está históricamente arraigada. Estos actos violentos, perpetrados a menudo durante procesiones o celebraciones religiosas, no son aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de intolerancia ideológica y sistemática.

Yisca Harani no se limita a recopilar estos incidentes, sino que ofrece su análisis de las causas profundas que los motivan. En su opinión, estos actos violentos no son espontáneos, sino «claramente alentados, si no directamente apoyados, por las políticas gubernamentales y los ministros que ofrecen una cobertura ideológica a las ideas supremacistas».

Esta ideología, que defiende el monopolio judío sobre el antiguo territorio de la Tierra Prometida, convierte a cualquier persona o comunidad percibida como un obstáculo —ya sean beduinos, palestinos o cristianos— en un objetivo potencial.

Yisca Harani subraya que los recientes incidentes en Taybeh, Cisjordania, no reflejan una hostilidad específica hacia los cristianos, sino que forman parte de una lógica más amplia de dominación territorial y nacionalismo mesiánico. Taybeh, conocida en los evangelios como Efraín, es una aldea de 1,500 habitantes, totalmente cristiana, situada a 30 kilómetros al norte de Jerusalén.

Recientemente, unos colonos incendiaron terrenos cerca del cementerio cristiano bizantino y de la iglesia de San Jorge, que data del siglo V. Los tres sacerdotes del pueblo —latino, greco-ortodoxo y melquita— han denunciado estos actos, subrayando la inacción de las fuerzas israelíes. Piden a la comunidad internacional que envíe observadores independientes para documentar la situación y preservar la presencia cristiana, una de las más antiguas del mundo.

La académica judía también propone como explicación el impacto psicológico de décadas de una educación moldeada por relatos que describen a los judíos como víctimas, incluso cuando están en posiciones de poder. «Como mayoría, tenemos la posibilidad —y la responsabilidad— de actuar de otra manera», afirma, recordando el pasado a menudo doloroso de los judíos.

Los cristianos de Tierra Santa, aunque son minoría en Israel, desempeñan un papel espiritual —y a veces político, en el buen sentido de la palabra— esencial. La amenaza de su desaparición comprometería sin duda de forma definitiva la perspectiva de una paz duradera en todo Oriente Próximo.