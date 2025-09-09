Una antigua sinagoga judía terminó convertida en una exclusiva sala de teatro

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

No se tiene fecha exacta del día que un grupo de migrantes judíos que escapan a la persecución nazi en Europa se reencontraron en Colombia y urgidos ante la necesidad de preservar su identidad cultural, fundaron la Asociación Israelita Montefiore (AIM). Solo se sabe que fue en noviembre de 1938, fecha en la que el mundo entero fue testigo del comienzo de la barbarie nazi con la conocida “Noche de los cristales rotos”.

Esta comunidad, llamada así en honor a Moisés Montefiore, un filántropo judío británico del siglo XIX que dedicó su vida a promover la justicia social, la educación y la libertad religiosa, se convirtió en un espacio donde miles de migrantes consiguieron sentirse como en casa, donde no solo había celebraciones religiosas, sino también reuniones culturales, actividades educativas y encuentros sociales. Este colectivo fue ganando popularidad con el paso de los años.

Así que, en 1955 decidieron comprar una casona en el barrio La Soledad, la cual convertirían en una sinagoga, un espacio propio en el que estos migrantes judíos materializaría la identidad judía en una ciudad no solo fría, sino ubicada muy lejos de sus orígenes .

Durante varias décadas, la casa convertida en sinagoga que se ubica en la carrera 20 #37-54 , fue un punto de referencia de la vida judía en Bogotá hasta comienzos de este siglo cuando se trasladaron hacia el norte.