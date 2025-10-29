Una escuela hebrea en crecimiento impulsa el renacer judío en Greenpoint, Brooklyn

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El barrio neoyorquino de Greenpoint, conocido por su comunidad polaca y su escena artística, empieza a mostrar un nuevo rostro: el de una comunidad judía en expansión. El Greenpoint Shul, única sinagoga no jasídica de North Brooklyn, duplicó su membresía en poco más de un año y recientemente incorporó una escuela hebrea que ya reúne a unos 30 niños.

El rabino Isaiah Rothstein, líder de la congregación desde 2024, explicó que la apertura del colegio marca un paso clave para consolidar el crecimiento de la comunidad. Fundada originalmente en 2019 por el músico israelí Yoni Kretzmer y su esposa, la escuela funcionaba de forma independiente hasta ser oficialmente adoptada por la sinagoga este año, lo que permitió ampliar recursos y matrícula.

El centro ofrece clases de Torá, cultura y arte, dos veces por semana, y se ha convertido en un punto de encuentro para familias judías de diversas corrientes y orígenes. “Ahora los niños y sus padres sienten que forman parte de algo más grande: un verdadero centro comunitario”, dijo Kretzmer, hoy director de juventud del templo.

La expansión del Shul Greenpoint refleja una tendencia más amplia en el norte de Brooklyn, donde nuevos residentes impulsan el surgimiento de espacios judíos fuera del ámbito jasídico. “Hay una demanda real de vida judía diversa y accesible”, afirmó Rebecca Guber, directora del centro cultural The Neighborhood, creado en 2022 para servir a las comunidades judías emergentes de la zona.