Verano de 1962: Londres vibra con música nueva, moda moderna y un espíritu hedonista irresistible. También está lleno de violencia antisemita incitada por neonazis locales. MASTERPIECE presenta un fascinante drama ambientado en esta época colorida pero tumultuosa en Ridley Road , basado en la aclamada novela de Jo Bloom y transmitido en cuatro partes, los domingos, del 1 al 22 de mayo, en Nine PBS.

Inspirada en hechos reales, Ridley Road está protagonizada por la recién llegada Agnes O’Casey como Vivien Epstein, una joven peluquera judía que encaja perfectamente en la escena mod de Londres, mientras se infiltra en secreto en la jerarquía neonazi británica en nombre de los antifascistas judíos.

“La relación de Gran Bretaña con el fascismo es más cercana y más viva de lo que nos gusta pensar. Afortunadamente, también lo es nuestra historia de combatirlo. Es un honor llevar esta historia urgente y relevante a la pantalla para MASTERPIECE PBS”, dice la creadora, productora ejecutiva y guionista del drama, Sarah Solemani.

“Ridley Road tiene un fuerte mensaje que transmitir”, dice Susanne Simpson, productora ejecutiva de MASTERPIECE. “La escritora Sarah Solemani y la productora ejecutiva Nicola Shindler han creado una historia convincente para recordarnos que el fascismo sigue existiendo en nuestra sociedad y debemos hacernos la pregunta, ¿qué vamos a hacer al respecto?”.

Los críticos de la televisión británica quedaron paralizados por la miniserie. The Guardian lo llamó “un drama con resonancia. Tiene la historia correcta que contar, por desgracia, en nuestra era oscura actual”. The Independent elogió: “Ridley Road es un thriller de acción, así como una pieza de época, con persecuciones, peleas y romance para ir con su contexto político”. Y el London Times se entusiasmó: “Lo que hace que Ridley Road sea un placer de ver no es solo el elenco estelar sino también la narración”, y agregó: “Está bellamente elaborado, entretejiendo imágenes de archivo, lo que hace que parezca que Vivien está realmente en el Londres de los años sesenta”. .”

“Tan pronto como leí sobre esta historia… me sentí obligado a contar la historia en la pantalla… Cuanto más investigaba, más aterradores eran los detalles”, añade la productora ejecutiva Nicola Shindler.

O’Casey se une a Rory Kinnear (Sin tiempo para morir) como Colin Jordan, el líder de la vida real del movimiento nazi británico posterior a la Segunda Guerra Mundial; Tom Varey (Game of Thrones) como Jack, el verdadero amor de Vivien, que desaparece misteriosamente al comienzo de la serie; Eddie Marsan (Little Dorrit) como el cauteloso tío de Vivien, Soly, un agente secreto del Grupo 62, que combate el resurgimiento del fascismo; y Tracy-Ann Oberman (After Life) como la astuta esposa de Soly, Nancy.

También aparecen Rita Tushingham (Doctor Zhivago) como Nettie, la casera derechista de Vivien; Tamzin Outhwaite (EastEnders) como Barbara, la audaz gerente de la peluquería del Soho donde Vivien consigue un trabajo; y Gabriel Akuwudike (La guerra de los mundos) como el hijo de Barbara, Stevie, un estudiante de derecho de izquierda que tiene una idea equivocada sobre la política de Vivien.

La política es lo último en lo que piensa Vivien cuando huye de un matrimonio arreglado en Manchester para encontrar a Jack, a quien sus padres deploran. Poco sabe ella que Jack ha sido reclutado por el Grupo 62 en Londres como un topo para infiltrarse en el Movimiento Nacionalsocialista, un partido fascista que promueve el antisemitismo violento y el racismo.

Antes de que ella se dé cuenta, Vivien también es reclutada, con la misión de averiguar qué le sucedió a Jack. La tarea requiere que ella cambie su aspecto, su nombre y su personalidad, convirtiéndose en una aparente nazi y ferviente admiradora del carismático líder del movimiento, Jordan. Ella es mucho más exitosa de lo que nadie soñó posible, lo que la empuja más y más profundamente a la intriga de una guarida de leones viciosos.

Londres es famosa por su era de swing a principios de los años sesenta que lanzó una revolución cultural mundial centrada en la juventud. En gran parte olvidado está el ascenso simultáneo de la política nacionalista extrema que parecía estar a punto de apoderarse del condado, el movimiento retratado en Ridley Road.