El 27 de enero se conmemora el Día Internacional del Holocausto, fecha en la que en 1945 fueron liberados los judíos que permanecían prisioneros en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Pero 77 años después, la comunidad judía sigue siendo blanco de actos antisemitas.

En entrevista con hoy Día, Adela Cojab compartió cómo vivió el antisemitismo cuando estudiaba en la Universidad de Nueva York en 2018.

“El antisemitismo no acabó con el Holocausto. Si no lo conmemoramos la gente se olvida. Desafortunadamente los judíos somos muy pocos en el mundo y un día internacional como este es exactamente lo que necesitamos para que el mundo se acuerde de lo que pasó y que nunca pase así otra vez”, expresó.

Adela es una judía nacida en México, que se encontraba estudiando la carrera de Política del Medio Oriente cuando se enfrentó a ataques que le llevaron a aislarse.

“Cuando estudié en NYU había un nivel de odio en contra de los judíos que llegó al punto de asalto físico. Cuando estaba en mis clases, los estudiantes no querían ser parte de mis grupos, hasta tuve que tomar mis exámenes en cuartos separados”, compartió.

Un número importante de estudiantes se pronunció en contra de la comunidad judía de la escuela, quemando una bandera de Israel y agrediendo a una estudiante. Cojab asegura que las autoridades de la universidad no hicieron nada al respecto.

“Sentí que nadie estaba escuchando a la comunidad judía, hablé con unos abogados y pregunté si podíamos demandar a la escuela por antisemitismo. Me explicaron que no tenía un caso, porque la ley en ese momento no protegía al judaísmo como una clase protegida”, explicó.

El antisemitismo no era considerado un acto de odio en el título 6 del Acta de Derechos Civiles, que es la ley de discriminación.

De acuerdo con la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, el antisemitismo es: “Una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

La demanda de Adela llegó hasta la Casa Blanca y obligó a que se reformara la ley. En 2019 se firmó una orden ejecutiva para que el antisemitismo fuera protegido dentro de la ley de discriminación.

“Lo que me di cuenta es que vives en un mundo conectado. Yo cuando demandé a mi universidad, demandé por mi comunidad, por la comunidad judía de mi universidad. Nunca pensé que mi demanda llegaría a un nivel nacional y que terminaría cambiando algo para proteger a todos los estudiantes judíos en todas las universidades en Estados Unidos”, señaló.

Adela envió un mensaje a todos los jóvenes, invitándolos a actuar ante los actos de odio:

“Lo primero que tienes que hacer cuando ves odio en contra de ti, tu comunidad o la comunidad de alguien más es hablar, porque nunca sabes qué lejos va a llegar tu palabra”.

A raíz de este logro que tuvo hacia su comunidad, Adela Cojab decidió estudiar derecho para seguir defendiendo a su comunidad.