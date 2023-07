Una foto de las protestas israelíes ganó un concurso internacional de fotografía con drones

El fotógrafo Or Adar le dijo a Ynet que la imagen titulada “Debe resistir” fue tomada durante una manifestación en Tel Aviv en marzo pasado. “Documento la batalla por la democracia desde la perspectiva del avión no tripulado”, dijo Or, un ex piloto de combate de la Fuerza Aérea. “Siento que estoy brindando asistencia aérea a las protestas”, añadió.