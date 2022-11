El 9 de noviembre, sinagogas e iglesias de todo el mundo mantendrán sus luces encendidas para conmemorar la Kristallnacht, la “Noche de los cristales rotos” de la Alemania nazi, en la que decenas de judíos fueron asesinados y cientos de sinagogas fueron incendiadas en 1938.

Diariojudio.com apoya e impulsa esta gran iniciativa.

Organizada por el Movimiento de Kibutz Religioso de Israel, la iniciativa denominada “Luz de la Sinagoga” ha ido creciendo lentamente en los últimos 15 años. A las congregaciones participantes se les pide que enseñen el lugar que ocupa el pogromo de noviembre de 1938 en la historia, además de mantener las luces encendidas hasta la mañana.

“La Noche de los Cristales fue un punto de no retorno”, dice Dalia Yohanan, coordinadora del proyecto. “El mundo no se preocupó y eso fue una señal para los nazis”, dijo a The Times of Israel.

El padre de Yohanan, Naftali (Kurt) Wertheim, sobrevivió a la Noche de los Cristales cuando era un niño y se escondió bajo una mesa mientras los vecinos lanzaban piedras contra las ventanas de su familia. Poco después, Wertheim fue enviado en un rescate de Kindertransport a Gran Bretaña y posteriormente se estableció en Israel.

Yohanan ayudó a lanzar “La luz de la sinagoga” en 2008 con líderes de la Organización Sionista Mundial (OSM). La conmemoración difiere de Yom HaShoah —Día de la Memoria del Holocausto— porque no se centra en el luto.

“Esto no es como Yom HaShoah”, dijo Yohanan. “Es una oportunidad para hablar de lo que significa formar parte de la comunidad judía y de cuál es nuestra identidad judía. Este es el día más hermoso para hablar de ello. Ellos se quemaron, nosotros aprendemos a construir”, dijo el activista.

En Graz, Austria, los espectadores observan una sinagoga en llamas la mañana siguiente a la Noche de los Cristales, el 10 de noviembre de 1938 (dominio público)

Se espera que este año participen más de 400 sinagogas en Israel, junto con cientos de sinagogas e iglesias fuera del Estado judío, dijo Yohanan. En Argentina, por ejemplo, se celebrarán conmemoraciones en 50 sinagogas, dijo Yohanan.

“Cada año crecemos un poco más en Israel y en el mundo judío”, dijo Yohanan.

Tras la Noche de los Cristales del 9 y 10 de noviembre de 1938, Alemania no tuvo prácticamente ninguna repercusión internacional por la orgía de violencia provocada por el gobierno, en la que 20.000 jóvenes judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración. Los historiadores llaman a esta falta de consecuencias o sanciones una “luz verde” para que Alemania escalara hacia el Holocausto.

Sinagoga en Dortmund, Alemania, con las luces encendidas para la “Luz de la Sinagoga” durante la Kristallnacht (cortesía: Dalia Yohanan)

“La devastación de este acontecimiento es significativa, y lo que simbolizó para los judíos alemanes resultó ser profundo y duradero”, según Yad Vashem. “La pasividad de los ciudadanos alemanes indicó a las autoridades nazis que el público alemán estaba preparado para más violencia y que probablemente seguiría guardando silencio”.

‘Sus ojos brillaban’

Cuando Yohanan le habló a su padre de “La luz de la sinagoga” en 2008, él respondió con entusiasmo, dijo.

“Le brillaron los ojos y dijo que era una idea maravillosa”, dijo Yohanan.



Varias sinagogas de Ucrania participarán la semana que viene, dijo la activista, incluidas las congregaciones de Kyiv, Kharkiv y Anatevka. Sin embargo, debido a la invasión rusa de Ucrania y a las normas sobre apagones, las sinagogas del país de 200.000 judíos mantendrán sus luces encendidas a más tardar a las 11 de la noche.

Yohanan dice que recibe fotos durante toda la noche desde Australia, Israel, Europa y América.

“Puedo imaginarme la tierra mientras gira”, dijo.

Este año se invita a participar a las iglesias de todo el mundo, dijo Gidon Ariel, que dirige la organización “Root Source”, que pone en contacto a cristianos pro-Israel con israelíes.

“Cuando me enteré de este proyecto el año pasado, pensé inmediatamente que era una excelente oportunidad para que los cristianos que apoyan a los judíos y se identifican con ellos conmemoren el Holocausto de una manera concreta”, dijo Ariel a The Times of Israel.

En Israel, la conmemoración comienza oficialmente en la Casa del presidente en Jerusalén, donde hay una pequeña sinagoga en el lugar. En todo el Estado judío, las sinagogas de las bases militares mantendrán sus luces encendidas toda la noche por petición del rabino jefe de las FDI.

La sinagoga de Kvutzat Yavneh durante la conmemoración de la Noche de los Cristales “Luz de la Sinagoga” (cortesía: Dalia Yohanan)

“Los nazis esperaban destruir a los judíos físicamente y apagar su vela espiritual”, dijo el rabino Yechiel Wasserman, que concibió “Luz de la Sinagoga” en 2008 como director del Centro de Asuntos Religiosos en la Diáspora de la WZO. “Hoy en día, hay miles de sinagogas en el país donde se escuchan los sonidos del regocijo y la oración”.

En el kibbutz Tirat Zvi, donde Yohanan reside toda la vida, el acto adquirió un nuevo significado tras la muerte de su padre hace cinco años, dijo. Además de mantener las luces de la shul encendidas, los miembros del kibutz aprenderán de los textos judíos y cantarán canciones sagradas, dijo Yohanan.

“Mi visión dentro de unos años es que cuando un padre judío esté en Nueva York o en Petah Tikva o en Melbourne, podrá mostrar a su hijo la sinagoga iluminada toda la noche, del mismo modo que muestra una sucá o una menorá”, dijo Yohanan.