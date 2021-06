La profesora de Harvard y columnista de El País Viri Ríos ha sido fuertemente criticada en las redes luego de que compartiera en su Twitter una infografía dedicada a los privilegios de los llamados 'whitexicans', o mexicanos de piel blanca.

La polémica imagen, titulada El privilegio de ser 'whitexican', cita un estudio de Oxfam México realizado en julio de 2019 según el cual "una de cada tres personas de tez blanca pertenece al 25% más rico de México", un 103% más que los de piel morena u oscura. Las personas con tonos de piel oscuros también están en riesgo de no tener una educación básica, mientras que las mujeres blancas tienen más oportunidades de conseguir "un empleo prestigioso y bien pagado solo por el hecho de tener la piel clara".

La publicación rápidamente viralizó el propio término whitexican, que proviene de las palabras inglesas white (blanco, en español) y mexican (mexicano). En los comentarios, algunos internautas consideraron que los datos de la infografía tienen poco que ver con la realidad, pues "las oportunidades en México están para todos", mientras otros aseguraron que el concepto está más relacionado con la actitud de una persona, y no con su ascendencia.

Hay que revisar el estudio al que haces referencia Viridiana. Sus conclusiones simplistas y subjetivas no hacen justicia al documento de Oxfam que está desarrollado para contribuir al diseño y aplicación de política pública y no a promover el resentimiento social. — Julius Riquelme (@roandal1) June 21, 2021

Mi papá es moreno "prieto". Jamás lo escuché quejarse de su color de piel ni sentirse menos. Estudió medicina en la UNAM e hizo una carrera exitosa. — Poncho Herrera (@ponchoherrera) June 20, 2021

Broo las oportunidades en México están para todos. Que se marque más la desigualdad en la gente morena es porque son, los que más hay- , en mi caso soy blanco de ojos verdes. Pero eso no me ayuda en nada. Lo que tengo y logrado son por mis estudios y deseos de superación. — PORTAL TGZ (@PortalTgz) June 22, 2021

Usted con sus mamadas. Soy morena tirando a prieta, fui gorda muchos años y jamás me sentí excluida o minimizada en mi país. Ni tampoco mi familia. Usted tan atormentada con su aspecto. Las mujeres tenemos opciones: cirugía plástica, maquillaje, postizos, etc. Úselos — Berenice Vazquez Tijera (@TijeraVazquez) June 20, 2021

Yo sí la encuentro. En pocas palabras, whitexican es usado no sólo para un tono de piel, si no para un conjunto de ACTITUDES que son prevalentes en cierto sector de la población con dicha tez. Mientras que prieto, negro, etc., se usan para tonos de piel sin importar otras cosas. — Chuy (@EnchufeRG) June 21, 2021

Sin embargo, algunos usuarios confesaron que sí fueron discriminados por el color de su piel:

"Como a mi no me pasa, seguro es que a otras personas no". Es de los argumentos más tontos, háganse un favor y ya no lo repitan — Sr. Adín (@LuisAdin) June 20, 2021

Si me dieran un peso cada vez que alguien me ha llamado prieto ó gordo tendría más lana que la diputada que lo hizo la última vez. — René Soriano (@renesoriano) June 21, 2021

Soy mujer, 17 años, no he vivido mucho pero en el tiempo estudiantil me han discriminando, me han hecho menos, me han dicho que sería más bonita si fuera blanca, me han comparado con mujeres blancas, el racismo existe y en México también. — Andrea pollo con spaghetti (@andrea98789) June 21, 2021

También hubo quienes se sintieron ofendidos por el uso de dicho concepto y lo calificaron de racista y peyorativo:

El racismo existe, pero llamar a alguien “Withexican” solo hace más grande el problema. Se los dice un prieto, chaparro, tatuado y de barrio. Hay que dedicar más tiempo a eliminar las diferencias que a quejarnos o hacerlas más grandes usando palabras RACISTAS. Digo! ✌🏿😎 — El MIJIS (@mijisoficial) June 21, 2021

El discurso de odio contra personas de piel blanca es reprobable. Viri racista y acomplejada. — Quetzalcóatl. 🐲 (@Quetzal0518) June 21, 2021

Y tú, ¿qué opinas? ¿Te parece ofensivo el término whitexican?