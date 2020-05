Diario Judío México - El Presidente Luis Lacalle Pou está considerando declarar a Hezbola organización terrorista Lo dijo en evento especial por zoom con el Comité Judío Americano

Este miércoles se llevó a cabo un evento singular por Zoom, organizado por el AJC, la sigla en inglés del Comité Judío Americano, en el marco de su programa “AJC Advocacy Anywhere”, en el que por primera vez se contó con la presencia de un jefe de Estado, en este caso, el Presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle Pou.

El Presidente Lacalle Pou, que hace unos años participó en uno de los programas de AJC Project Interchange, fue entrevistado por Dina Siegel Vann, Directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del AJC, quien se mostró agradecida y honrada por la oportunidad. Dina planteó sus propias preguntas sobre una diversidad de temas y también transmitió otras enviadas por participantes en la audiencia.

Una de las preguntas preguntaba directamente si el Presidente estaba considerando la posibilidad de reconocer a Hezbola como organización terrorista, tal cual lo hicieron Argentina, Paraguay y Honduras, por dar unos ejemplos latinoamericanos. Recientemente lo hizo también Alemania. Lacalle Pou fue muy sincero y directo al respecto, al señalar que “estoy en proceso de cambiar mi opinión” y recordar por su propia iniciativa una respuesta que dio hace 10 meses al planteársele esa misma pregunta en un evento de la colectividad judía uruguaya con candidatos a la Presidencia de la República. “Se me preguntó en una institución judía uruguaya sobre este tema y yo dije que nosotros seguimos la lista de la ONU, que Uruguay no tiene su propia lista”, señaló. “Pero espero cambiar mi opinión. No quiero asegurarlo ahora, porque quiero primero hacerlo y luego comunicar. Hace 10 meses no dije que no, pero ahora espero cambiar mi opinión”. Agregó que “he leído planteamientos de países sudamericanos que tienen su propia lista y los argumentos me resultaron muy sólidos”.

Dina Siegel se refirió a la reciente adopción por parte de Uruguay de la definición de antisemitismo de la IHRA y preguntó qué había motivado a Uruguay para dar ese paso. “Uruguay tiene una fuerte tradición de Derechos Humanos y eso se mide en acciones”, respondió el Presidente. “Los Derechos Humanos no se aplican para unos sí y otros no, son tradición en nuestro país, independientemente de quién está en el gobierno”.

Dina Siegel se refirió al Presidente como “un querido amigo y aliado” y destacó que “sigue los principios democráticos y las tradiciones uruguayas promoviendo al mismo tiempo una renovación.

El primer tema en tratar, ineludiblemente, fue la reacción uruguaya a la pandemia del Coronavirus. “Uruguay reaccionó con rapidez, con rigor científico, una política clara y mucho corazón”, destacó, agregando que “el AJC celebra con usted y le desea éxito a la nación uruguaya, manifestando su admiración y respeto por lo que ya ha logrado en su joven administración”.

El Presidente Lacalle Pou recordó que tan solo doce días después de asumir su gobierno, se descubrieron los primeros 4 casos de Coronavirus en Uruguay. “Estábamos en shock. Convoqué una reunión urgente del gabinete”, recordó, detallando luego las medidas tomadas, comenzando por la suspensión de las clases y el cierre de fronteras. “La gente supo hacer uso de su libertad, no impusimos cuarentena obligatoria pero los uruguayos entendieron lo que hay que hacer. Y para mí fue alentador. Aunque el avance era muy pequeño en Uruguay, los uruguayos entendieron enseguida que se tienen que cuidar, no sólo por sí mismos sino por la sociedad. Yo estoy muy orgulloso. Y si estamos en la situación actual, no es por el gobierno, es por los uruguayos”, resumió.

El Presidente agregó que “hoy en día estamos ben”, contó que “ya tenemos más de 540 recuperados”, que desde el punto máximo registrado se ha ido bajando y que “ayer hubo un solo nuevo caso”. Agregó que “siguiendo ciertos protocolos, el gobierno puede empezar de nuevo la vida, y eso es gracias a la responsabilidad de los uruguayos”.

En otro orden de cosas, el Presidente Lacalle Pou recordó sus viajes a Israel y hasta explicó qué planteamiento se hizo, como político, al visitar el Muro de los Lamentos. “Fue de noche, con un rabino, y me removió mucho. Para mí fue como un aprendizaje sobre mi propia fe, recordando que hay algo más grande que nosotros. Para los políticos, esa es una forma humilde de entender las cosas, de saber que uno no es Dios. Para mí eso fue muy importante”, señaló.

También recordó su reunión durante 45 minutos con el Primer Ministro Biniamin Netanyahu, lo interesante que fue conversar con él y la alegría de que no se cancelara la programada cita a pesar de que cayó en un día con incidentes que él debía tratar de urgencia.

“Estoy ansioso por volver”, dijo sonriente. “Me encanta Tel Aviv, una ciudad joven, llena de vida”, agregó.

El Presidente comentó que tiene muy buena relación con diversas instituciones judías uruguayas. “Cada tanto nos encontramos y conversamos, no sólo sobre temas políticos de Israel, sino sobre nuestra voz en las Naciones Unidas y por supuesto sobre la comunidad judía Uruguaya y lo que podemos hacer contra el terrorismo en la región”.

Agregó que “la relación con Israel es excelente”, destacó la duplicación de las exportaciones uruguayas a Israel y sus visitas a diversas universidades, como la de Tel Aviv, la Hebrea de Jerusalem y Bar Ilan. “Con los grandes conocimientos que hay en Israel, seguro nos pueden dar algunos buenos consejos para ayudarnos a desarrollar más a nuestro país”.