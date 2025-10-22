Vance niega que Estados Unidos dicte órdenes a Israel mientras se reúne con Netanyahu sobre el alto el fuego en Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, intentó el miércoles disipar las preocupaciones en Israel de que la administración Trump estuviera imponiendo condiciones a su aliado más cercano en Oriente Medio, durante la visita que él y otros enviados estadounidenses de alto rango realizaron a Israel esta semana para apoyar el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“No queremos en Israel un estado vasallo, y eso no es lo que Israel es. Queremos una alianza, queremos un aliado”, declaró Vance junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Israel se estaba convirtiendo en un “protectorado” de Estados Unidos.

Netanyahu, quien se reunirá el viernes con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se encuentra de visita en el país, expresó opiniones similares, aunque reconoció las diferencias de opinión mientras impulsan el acuerdo de alto el fuego propuesto por Estados Unidos.

“Una semana dicen que Israel controla Estados Unidos. Una semana después dicen que Estados Unidos controla Israel. Esto es una tontería. Tenemos una alianza, una alianza de socios que comparten valores y objetivos comunes”, dijo Netanyahu.

Una preocupación en Israel es que una fuerza de seguridad internacional en Gaza —prevista en la segunda fase del alto el fuego— podría limitar la capacidad del ejército israelí para actuar en territorio palestino si percibe una amenaza a su propia seguridad.

Vance reconoció que el camino hacia la paz a largo plazo es difícil, con el alto el fuego cumplido hace menos de dos semanas, pero intentó mantener el tono optimista que mostró el martes tras llegar a Israel.

“Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante: desarmar a Hamás, reconstruir Gaza para mejorar la vida de sus habitantes, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros aliados en Israel. No es fácil”, dijo Vance. “Hay mucho trabajo por hacer, pero soy muy optimista sobre la situación actual”.

Vance también se reunió con familiares de rehenes israelíes. Estuvo acompañado por el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Tribunal de la ONU dictamina sobre la ayuda a Gaza

La Corte Internacional de Justicia dictaminó el miércoles que Israel debe permitir que la agencia de ayuda de la ONU en Gaza, conocida como UNRWA, brinde asistencia humanitaria al territorio.

El año pasado, la Asamblea General de la ONU solicitó al tribunal con sede en La Haya que determinara las obligaciones legales de Israel después de que el país prohibiera efectivamente a la agencia, principal proveedora de ayuda a Gaza, operar allí.

Israel “tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”, declaró el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa.

Israel ha negado haber violado el derecho internacional, alegando que los procedimientos del tribunal son parciales, y que el país no asistió a las audiencias de abril. La UNRWA ha enfrentado críticas de Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, quienes afirman que el grupo está profundamente infiltrado por Hamás.

Preguntas sobre los próximos pasos del plan de alto el fuego

Existe incertidumbre sobre los próximos pasos del alto el fuego, incluyendo la gobernanza del territorio tras la guerra y el desarme de Hamás.

Vance declaró el martes que los funcionarios están intercambiando ideas sobre la composición de la fuerza de seguridad internacional, mencionando a Turquía —con quien Israel ha mantenido relaciones tensas en los últimos años— e Indonesia como países que se espera que aporten tropas. Vance estaba flanqueado por banderas de varios países que se espera que participen, como Alemania, Dinamarca y Jordania.

Un funcionario israelí afirmó que la cuestión de la participación turca en la fuerza de seguridad se trató en la reunión entre Vance y Netanyahu, y que Netanyahu expresó su oposición a la presencia de tropas turcas. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que se trataba de conversaciones diplomáticas a puerta cerrada. Mientras tanto, en un aparente intento de avergonzar a Netanyahu durante la visita de Vance, políticos de extrema derecha en el parlamento israelí dieron el miércoles el paso simbólico de aprobar preliminarmente un proyecto de ley que otorgaría a Israel la autoridad para anexar la Cisjordania ocupada, una medida a la que Estados Unidos se opone.

El proyecto de ley se aprobó con 25 votos a favor y 24 en contra. No está claro si cuenta con el apoyo necesario para obtener la mayoría en el parlamento de 120 escaños, y Netanyahu tiene herramientas para retrasarlo o derrotarlo.

Devolución de restos de ambos bandos.

Israel anunció el miércoles que completó la identificación de los restos de dos rehenes más, entregados el martes. Arie Zalmanovich y Tamir Adar murieron en el kibutz Nir Oz durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 por militantes de Hamás, que desencadenó la guerra.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, se han devuelto a Israel los restos de 15 rehenes. Otros 13 deben ser recuperados en Gaza y entregados, un elemento clave del acuerdo de alto el fuego.

En Gaza, el Ministerio de Salud anunció el miércoles que Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos. Esto eleva a 195 el número de cuerpos de palestinos devueltos a Gaza, de los cuales 57 han sido identificados por sus familias, según el ministerio, que opera bajo el gobierno de Hamás.

Decenas de personas se congregaron el miércoles frente al Hospital Nasser en Khan Younis para las oraciones fúnebres por los cuerpos de 54 palestinos que regresaron desde el inicio del alto el fuego.

Un alto funcionario de salud en Gaza afirmó que algunos de los cuerpos presentaban “evidencia de tortura” y solicitó una investigación.

Israel no ha identificado los cuerpos ni explicado su origen. Podrían ser palestinos que murieron durante el ataque del 7 de octubre, detenidos que murieron bajo custodia o cuerpos extraídos de Gaza por tropas israelíes durante la guerra.

Israelíes despiden a rehén tailandés asesinado en 2023

Israelíes se disponían a despedir el miércoles a un trabajador agrícola tailandés cuyo cuerpo será repatriado. Sonthaya Oakkharasri murió durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Sus restos fueron devueltos el fin de semana pasado.

Militantes liderados por Hamás en ese ataque mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251.

La guerra entre Israel y Hamás ha matado a más de 68 000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. El ministerio mantiene registros detallados de víctimas, considerados generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel los ha cuestionado sin proporcionar su propio balance.