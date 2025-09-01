Vandalizan las oficinas del KKL-JNF en Roma

Presidenta Mundial del KKL-JNF: «Un acto grave. Esperamos que las autoridades italianas investiguen». Por:
- - | Visto 120 veces

Hoy viernes se produjo un acto vandálico al grabarse una esvástica en la puerta de las oficinas de Keren Kayemeth LeIsrael-Fondo Nacional Judío (KKL-JNF) en Roma. Este grave incidente se suma al preocupante aumento del antisemitismo contra los judíos en Europa y el mundo, y exige medidas decisivas de todas las autoridades competentes. La presidenta mundial del KKL-JNF, Ifat Ovadia-Luski, respondió: «La esvástica grabada en las oficinas del KKL-JNF en Roma es un doloroso recordatorio de que el odio a los judíos sigue presente en Europa y más allá. Este acto cobarde pretende intimidar y socavar la sensación de seguridad de los judíos allí donde sea fuerte. Condena este incidente y espera que las autoridades italianas tomen medidas firmes para identificar a los responsables y evitar que tales actos se repitan. El KKL-JNF seguirá trabajando incansablemente por el pueblo judío, por el sionismo y por fortalecer los vínculos con las comunidades judías de todo el mundo, con la profunda convicción de que precisamente frente a la oscuridad debemos persistir en traer más luz».

