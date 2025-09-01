Vandalizan las oficinas del KKL-JNF en Roma

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hoy viernes se produjo un acto vandálico al grabarse una esvástica en la puerta de las oficinas de Keren Kayemeth LeIsrael-Fondo Nacional Judío (KKL-JNF) en Roma. Este grave incidente se suma al preocupante aumento del antisemitismo contra los judíos en Europa y el mundo, y exige medidas decisivas de todas las autoridades competentes. La presidenta mundial del KKL-JNF, Ifat Ovadia-Luski, respondió: «La esvástica grabada en las oficinas del KKL-JNF en Roma es un doloroso recordatorio de que el odio a los judíos sigue presente en Europa y más allá. Este acto cobarde pretende intimidar y socavar la sensación de seguridad de los judíos allí donde sea fuerte. Condena este incidente y espera que las autoridades italianas tomen medidas firmes para identificar a los responsables y evitar que tales actos se repitan. El KKL-JNF seguirá trabajando incansablemente por el pueblo judío, por el sionismo y por fortalecer los vínculos con las comunidades judías de todo el mundo, con la profunda convicción de que precisamente frente a la oscuridad debemos persistir en traer más luz».