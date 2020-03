Diario Judío México - Cuarentena de 14 días a personas que lleguen desde todos los países

A medida que el nuevo coronavirus continúa sacudiendo al mundo, Israel y la Autoridad Palestina se esfuerzan por contener el brote.

Todas las personas que entren a Israel desde el extranjero deberán pasar 14 días en aislamiento, dijo el primer ministro el lunes.

La medida es efectiva inmediatamente para los israelíes y entrará en vigor para los extranjeros en 72 horas.

“Después de un día de complejas discusiones, hemos tomado una decisión: Quienquiera que llegue a Israel desde el extranjero entrará en cuarentena durante 14 días”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en una declaración en vídeo el lunes, cuando al 42º israelí se le diagnosticó el coronavirus. “Esta es una decisión difícil, pero es esencial para mantener la salud pública, que tiene prioridad sobre todo.

“Esta decisión estará en vigor durante dos semanas”, continuó. “Al mismo tiempo, tomaremos decisiones para salvaguardar la economía israelí”.

El requisito de aislamiento se aplica tanto a los israelíes como a los viajeros extranjeros. Ningún extranjero podrá entrar en Israel sin probar que tiene un lugar donde permanecer fuera de su cuarentena

39 israelíes han dado hasta ahora positivo por coronavirus, conocido como COVID-19; miles han sido puestos en aislamiento y el estado de un hombre israelí de 38 años de Jerusalem infectado está empeorando.

Se ha ordenado a los viajeros que regresan de Alemania, España, Francia, Suiza, Austria y Egipto que se pongan en cuarentena durante 14 días, mientras que a los extranjeros que han ido a esos países en los últimos 14 días se les prohíbe la entrada; Israel considera la posibilidad de extender la norma a todos los destinos.

La Autoridad Palestina ha bloqueado a todos los turistas extranjeros durante dos semanas, cierra las iglesias y mezquitas de Belén con 25 casos confirmados de virus y uno en Tul Karm. Trece ciudadanos estadounidenses están en cuarentena en el hotel de Belén.

Las acciones de energía y turismo caen en picado en la bolsa de Tel Aviv, en consonancia con las acciones de todo el mundo.

Netanyahu tomará una decisión sobre la cuarentena y las restricciones de entrada el lunes.

Tras una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que tomaría una decisión más tarde el lunes sobre la ampliación de las cuarentenas para los ciudadanos israelíes que regresan y la prohibición de entrada a los extranjeros más tarde el lunes.

Las universidades de EE.UU. deben restringir los estudios en el extranjero durante el coronavirus, el CDC dice

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. emitieron el lunes una guía especial para que las universidades consideren pedir a los estudiantes que estudian en el extranjero que vuelvan a los Estados Unidos y cancelen o pospongan sus próximos viajes en vista de la propagación del coronavirus.

“Quienes supervisan los programas de viajes internacionales de los estudiantes deben tener en cuenta que los estudiantes pueden enfrentarse a circunstancias impredecibles, restricciones de viaje, dificultades para regresar a casa o para acceder a la atención médica mientras están en el extranjero”, dijo el CDC en su guía. “Todos los planes para el regreso de los estudiantes de estudios en el extranjero deben ser diseñados para proteger a los participantes del estigma y la discriminación”.

Arabia Saudita ha anunciado que está suspendiendo los viajes a Francia, Alemania, Turquía, España y Omán de los ciudadanos y residentes debido al coronavirus, según las noticias del estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó las preocupaciones sobre el coronavirus, tuiteando: “Así que el año pasado 37.000 estadounidenses murieron por la gripe común. El promedio es de entre 27.000 y 70.000 por año. Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. ¡Piensa en eso!”.

El Ministro de Defensa Naftali Bennett dice que en este momento no habrá cierres extensos de los territorios controlados por los palestinos. Belén, que ha reportado casos del virus, permanecerá cerrada.

Bennett ha instruido al Ministerio de Defensa para que ayude al Ministerio de Salud en el suministro de equipos médicos y sanitarios.

Catorce profesores de la Escuela Salesiana de Nazaret han entrado en cuarentena domiciliaria después de visitar Beit Sahur, cerca de Belén.

La Autoridad Palestina anunció que hay otros seis casos de coronavirus en Judea y Samaria.

La cuarentena no se aplica de forma retroactiva, explicó el director general del Ministerio de Sanidad, Moshe Bar Siman Tov. Aunque advirtió que cualquier israelí o turista que haya desembarcado en el país en los últimos 14 días y muestre síntomas del virus -fiebre, tos o dificultad para respirar- debe llamar a Magen David Adom y hacerse la prueba.

Dijo que el país tomó la decisión de asegurar que el número de pacientes enfermos en Israel no aumente demasiado rápido para que la comunidad de atención de la salud pueda seguir tratando eficazmente a las personas que están enfermas, también conocida como COVID-19.

“Sabemos que las repercusiones económicas son dramáticas, pero la salud está por encima de todo”, dijo, advirtiendo que si Israel no adoptaba medidas suficientemente severas el país podría acabar como Italia, que experimenta tanto una tensión insostenible en su sistema de salud como graves problemas económicos como resultado de la rápida propagación del virus.

Dijo que “si vemos que la situación cambia, entonces cambiaremos nuestras políticas… Podemos tener éxito si el público coopera”.

El mensaje llegó menos de una hora después de que el Ministerio de Salud de Israel anunciara que se habían diagnosticado tres personas más con coronavirus: los pacientes No. 40, No. 41 y No. 42. También llegó horas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente que el coronavirus era una epidemia mundial.

“Esta es una epidemia desigual a nivel mundial”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa virtual el lunes.

Los pacientes 41 y 42 son de Tel Aviv y recientemente viajaron a Europa. El Ministerio de Salud dijo que todavía está investigando el paradero de los pacientes y que pronto dará más detalles.

El paciente No. 42 es un hombre de 41 años de la zona de Sharon que regresó de España el 2 de marzo. Ha estado en aislamiento desde el 4 de marzo.

El lunes, el Centro Médico Sheba informó que estaban haciendo pruebas a una de sus médicos superiores para el coronavirus después de que su esposo contrajera la enfermedad. Al momento de la publicación, los resultados aún no han sido confirmados. Mientras tanto, el hospital puso a los que trabajaban cerca de ella en aislamiento temporal y preventivo.

El domingo, el Ministerio de Salud anunció más de una docena de nuevos casos de coronavirus en Israel – pacientes de 26 a 39. Aún se desconoce cómo uno de esos pacientes, el número 29, se infectó con el virus.

El coronavirus se está propagando rápidamente. Las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que el número de personas infectadas en el país aumentó de 273 a 319 el lunes. Las autoridades francesas también confirmaron que hasta ahora se ha diagnosticado el virus a 1.191 personas, y que dos personas más murieron en las últimas 24 horas.

Italia sigue siendo el país con el mayor número de infecciones en Europa.

“Como saben, durante el fin de semana cruzamos 100.000 casos reportados de COVID-19 en 100 países”, dijo Ghebreyesus durante la llamada de prensa. “Es ciertamente preocupante que tanta gente y países hayan sido afectados tan rápidamente.

“Ahora que el virus se ha afianzado en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha hecho muy real”, continuó.

Pero dijo que ésta sería la primera pandemia de la historia que podría ser controlada.

“La gran ventaja que tenemos es que las decisiones que todos tomamos -como gobiernos, empresas, comunidades, familias e individuos- pueden influir en la trayectoria de esta epidemia”, dijo. “Debemos recordar que, con una acción decisiva y temprana, podemos frenar el virus y prevenir las infecciones”.

Con Información de Jpost, Israelnoticias

Imagen La Vanguardia