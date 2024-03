Viaje de voluntariado solidario con Israel

El 7 de octubre del 2023, el estado de Israel vivió uno de los hechos más traumáticos

de su corta historia y a partir de ese día, entendimos una vez más la importancia de la

existencia del Estado de Israel como escudo contra los que alientan al exterminio de

nuestro pueblo.

Este viaje es consecuencia directa de lo anterior, con la colaboración de todos los que

aman a Israel y su pueblo, construiremos una barricada contra todos los que quieren

exterminarnos.

El objetivo principal de este viaje es colaborar en tareas sumamente necesarias en

bases militares del país, que dada la situación de emergencia son de primera necesidad

y adicionalmente se realizarán trabajos voluntarios en el tema de agricultura. Además

habrá talleres para la creación de conciencia sobre lo ocurrido en el 7 de Octubre y

visitas a los sitios sagrados de la religión judía y cristiana.

Itinerario:

Día 1, Jueves

Arribo al aeropuerto Ben Gurion, recepción de la delegación con dulces y banderas del

estado de Israel y del país del que llegan los voluntarios.

Traslado a Jerusalem

Explicación del programa.

Alojamiento y cena en Jerusalem.

Desayuno

Partida hacia Nova, el sio de la fiesta donde fueron masacrados más de 300 jóvenes.

Ofrenda a los asesinados. Contaremos la historia de uno de los jóvenes.

Visita a uno de los asentamientos o ciudades víctimas de las masacres de los

terroristas.

Regreso a Jerusalem

Kabalat Shabat en el Hotel (muro de los lamentos).

Alojamiento y cena en Jerusalem.

Trabajo voluntario en agricultura

Regreso a Jerusalem

Charla sobre la base militar donde irán a trabajar

Alojamiento y cena en Jerusalem.

Parda hacia base del ejercito

Ingreso y comienzo del trabajo

Servicio en la base

Servicio en la base

Servicio en la base

Servicio en la base

Fin del voluntariado en Sar El

Parda hacia Tel Aviv

Alojamiento y Cena Tel Aviv

Visita al mar de Galilea y lugares Santos

Dia libre en Tel Aviv

Traslado al aeropuerto

Parda

Fin del programa

***La base del ejercito donde estarán trabajando lo determinara el ejercito en base

a sus necesidades inmediatas, ninguna esta expuesta ni cerca de la zona de los

combates.***

Costo del viaje: $ 1750 dolares por persona durmiendo de a 2 por habitación.

El costo incluye

6 noches de alojamiento en hoteles turista superior con media pensión (desayuno y

cena)

7 comidas en ruta

4 noches en base militar con régimen de pensión completa

Transporte privado para todo el programa

Acompañante de habla hispana durante todo el programa

Todas las entradas a los lugares de visita

Propinas para el guía y el chofer

El costo no incluye

Pasajes aéreos

Seguro médicos

Bebidas alcohólicas o gaseosas en las comidas

Todo lo que no esta incluido en el Costo Incluye

Así mismo les comparto este programa de voluntariado promovido por la Cámara

de Comercio México – Israel.

Dirigido primordialmente para jóvenes o jóvenes adultos que quieran ir de apoyo

al ejército de Israel, haciendo labores sencillas, pero muy necesarias, como:

Barrer

Trapear

Limpiar las botas de los soldados.

Lavar uniformes.

Limpiar equipos Etc.

Israel nos necesita ahora!!!

Y será toda una experiencia para nuestros jóvenes poder apoyar!!!

Para mayores informes comunicarse con su servidora:

[email protected]

1.-PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOLIDARIO