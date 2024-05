VIDEO: ¡Lamentable! Niños judíos son agredidos mientras jugaban en Nueva York

La llegada de las redes sociales permitió dar a conocer con mayor velocidad cualquier tipo de agresión hacia alguna persona y recientemente se reveló el momento en que dos niños judíos son golpeados en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, se habría tratado de dos menores de 11 y 13 años, quienes se encontraban jugando cuando un hombre se detuvo y se abalanzó sobre los niños que resultaron lesionados.

El video de aproximadamente 40 segundos generó distintos comentarios en redes sociales, inclusive, la policía de Nueva York ya investiga si se trató de un posible crimen de odio.

A lo largo de los segundos que dura el clip se le ve a un grupo de niños jugando frente a un edificio en el que viven personas; sin embargo, en el momento que menos lo esperaban, un hombre se acercó en bicicleta y minutos antes de las 21:00 horas comenzó a agredirlos.

En el video se observa cómo el agresor empuja a uno de los menores al suelo, posteriormente arroja a otro al pavimento y lo golpea y pisa. De acuerdo con el reporte policial, ambos niños fueron “empujados” por el agresor, resultando con pequeñas heridas en la nuca.

— Williamsburg 365 News (@Williamsburg365) May 15, 2024

Disturbing video footage showing the perpetrator assaulting and beating kids on Franklin Avenue on Sunday night. @NYPD79Pct @NYPDBklynNorth pic.twitter.com/Fiwh8F7NQp

¿Qué se sabe sobre el ciclista que agredió a los niños en Nueva York?

A unos días del incidente, las autoridades policiales no han mencionado que el agresor haya expresado comentarios de odio durante el ataque. Mucho menos si existen una relación.