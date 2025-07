Vídeo muestra a tropas israelíes deteniendo el fuego mientras habitantes de Gaza saquean un camión de ayuda.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El domingo por la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron imágenes que muestran a cientos de civiles gazatíes saqueando un camión de ayuda humanitaria muy cerca de las tropas israelíes, a quienes se les había ordenado actuar con moderación y abstenerse de abrir fuego.

Al comentar sobre las imágenes, el portavoz internacional de las FDI, el teniente coronel Nadav Shoshani, declaró: «Hoy, muchos civiles avanzan hacia los soldados. La única orden dada a nuestras tropas es: no ataquen, no disparen».

«Más allá de los titulares y las mentiras de Hamás, la verdad es clara: Israel no está en guerra con el pueblo de Gaza», añadió.

En las imágenes, se escucha a un comandante de las FDI instruyendo a sus tropas: «No se alarmen. No ataquen. Nadie dispare en su dirección». A lo largo del clip de 43 segundos, insiste repetidamente: «Nadie dispara».

