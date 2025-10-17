Voces en la Autoridad Palestina condenan enérgicamente las ejecuciones de Hamás en Gaza: se está comportando como ISIS

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y la retirada gradual de las fuerzas israelíes, de conformidad con el acuerdo entre Israel y Hamás, esta organización comenzó a llevar a cabo ejecuciones sumarias masivas de personas a las que acusa de colaborar con Israel, alegando estar autorizada y, de hecho, obligada a hacerlo. [1] Estas ejecuciones provocaron duras condenas por parte de la Autoridad Palestina (AP), que se considera la autoridad gobernante legítima y legal en la Franja de Gaza. El presidente Mahmud Abás criticó duramente a Hamás por llevar a cabo ejecuciones “fuera del marco de la ley y sin un juicio justo”. Describió esto como “un delito y una flagrante violación de los derechos humanos, así como un duro golpe al principio del Estado de derecho”, y afirmó que esta política “demuestra la insistencia del movimiento [Hamás] en imponer su dominio mediante la fuerza y ​​el terror”. [2]

Los medios de comunicación afiliados a la Autoridad Palestina y a Fatah publicaron artículos similares, acusando a Hamás de actuar como ISIS y describiendo las ejecuciones como crímenes contra el pueblo de Gaza. Estas ejecuciones, según los artículos, son una continuación de los crímenes cometidos por Hamás desde su golpe militar de 2007 contra la Autoridad Palestina y forman parte de los esfuerzos de Hamás por mantener su dominio ilegítimo sobre Gaza, violando los derechos humanos de sus residentes y socavando los esfuerzos de la Autoridad Palestina por establecer un Estado palestino.



Miembros de la Unidad Sahm de Hamás ejecutan a habitantes de Gaza (T.me/saheem103, 13 de octubre de 2025) [3]

A continuación se presentan extractos traducidos de estos artículos:

Diario de la AP: Con estas acciones similares a las del ISIS, las milicias de Hamás están socavando nuestros esfuerzos por establecer un Estado.

El editorial del 16 de octubre del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida comparó las ejecuciones de Hamás con las llevadas a cabo por el ISIS [4] y acusó a Hamás de socavar los esfuerzos de la Autoridad Palestina por establecer un Estado palestino. Decía: «…Las milicias de Hamás han llevado a cabo una nueva masacre con sus ejecuciones al estilo del ISIS, en flagrante y abierta violación de los derechos humanos y en un ataque directo al principio del Estado de derecho. Las víctimas son decenas de civiles de la Franja de Gaza, que han resultado heridos…»

Con estas acciones criminales, Hamás está, de hecho, perturbando la reconstrucción de la Franja de Gaza, asestando un golpe directo a los intereses nacionales supremos y amenazando la unidad del pueblo palestino y su tejido social, moral, nacional y ético. Con estas acciones, Hamás se engaña a sí mismo al creer que el terror es gobernanza, de modo que el Estado de derecho no prevalece en la Franja de Gaza. Lo peor de todo en este contexto es que, con esta política y comportamiento de tipo miliciano, Hamás conspira contra el proyecto de establecer un Estado: el Estado de Palestina, que no se materializará sin la Franja de Gaza… [5]

Ex ministro de la Autoridad Palestina: Las atrocidades de Hamás no son menos graves que la guerra misma

En un artículo publicado el 15 de octubre en Sada News, el exministro de cultura de la AP, Ibrahim Abrash, criticó duramente a Hamás por llevar a cabo ejecuciones sin juicio y argumentó que estos actos se deben al temor a un levantamiento popular en su contra en Gaza. En lugar de negar la realidad y seguir aferrándose al poder, afirmó que Hamás debería desarmarse y ceder el control de Gaza a la AP.

Escribió: “…Desarmar a Hamás, [una medida] que garantizará la seguridad del público [de Gaza], que es más importante que la seguridad de Israel, requiere visión y un plan estratégico nacional [palestino], árabe e internacional para lidiar con más de 100.000 miembros, combatientes y funcionarios [de Hamás]…”

“La escena que presenciamos ayer, que se repitió hoy, de hombres armados de Hamás ejecutando a decenas de civiles sin juicio bajo la acusación de colaboración con el enemigo, al tiempo que reclutaban a decenas de simpatizantes [de Hamás] para glorificar y elogiar estos actos, es un grave indicio de los horrores que aguardan a Gaza, que no son menos peligrosos que la propia guerra…

Podemos comprender el miedo, el pánico y la magnitud de la ansiedad de Hamás ante la posibilidad de que los palestinos de Gaza se rebelen contra él. Pero Hamás ha tenido más de una oportunidad de escuchar las iniciativas de los líderes palestinos y de la Autoridad Palestina, así como de los Estados árabes e islámicos, que lo instaron a abandonar su arrogancia y obstinación y a aceptar ceder el poder y entregar toda la negociación [con Israel] a estas partes, especialmente a la Autoridad Palestina y Egipto. [En cambio,] Hamás persistió [en sus métodos y optó] por entregar las riendas a Qatar, que utilizó la situación para prolongar la guerra… Además, los mercenarios de los canales de televisión, especialmente de Al Jazeera, engañaron a Hamás haciéndole creer que podía derrotar al enemigo y que Israel estaba al borde del colapso… [6]

Activista de Fatah: Hamás comete crímenes violentos, atroces y aterradores contra el pueblo palestino.

En un artículo del 14 de octubre en Maan News, el activista de Fatah Bakr Abu Bakr comparó las ejecuciones de Hamás con los actos que cometió durante su golpe militar contra la AP en 2007. Argumentó que para que Hamás tenga algún papel futuro como partido político en la arena palestina, debe cambiar fundamentalmente sus formas.

Abu Bakr escribió: «Las milicias de la facción Hamás se han alzado contra el pueblo de Gaza, mostrando la misma mentalidad que las bandas criminales. Arrestan a personas, les disparan en las piernas, queman casas y llevan a cabo ejecuciones de forma violenta, aterradora y abominable, lo que recuerda a lo que esta facción hizo cuando arrebató la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina… durante las sangrientas masacres de 2007. A pesar de su destructiva aventura [el 7 de octubre de 2023] y su aislamiento global, [y debido a] su indiferencia hacia la opinión pública y su incapacidad para reconocer sus fracasos o autocrítica, Hamás, con una extraña arrogancia, ha reanudado sus crímenes contra el pueblo palestino con el pretexto de [castigar] el robo, el desafío a la línea de Hamás o la colaboración con los israelíes…».

La facción de Hamás deberá esforzarse por encontrar una [nueva] identidad y repensar su educación violenta y sangrienta que excluye a [sectores enteros de] la sociedad. Deben abandonar toda la maldad que forma parte de su adoctrinamiento interno, dejar de definir a las personas [basándose en la pregunta] ‘¿Estás conmigo o contra mí?’, y respetar a todos [los palestinos] como ciudadanos bajo una [autoridad] legítima y legal, y bajo las instituciones del Estado. En ese momento, esta facción podrá formar parte del nuevo escenario [político] y de la nueva ideología de la lucha, y su integración en el tejido nacional quizás sea factible… [7]

