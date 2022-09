El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arremetió contra Israel durante una entrevista con la cadena de televisión francesa TV5Monde, en la que señaló que estaba «sorprendido» por la falta de apoyo de Israel al esfuerzo bélico ucraniano.

Zelensky recordó que »los ucranianos tomaron una decisión hace 80 años, salvamos a los judíos y por eso tenemos miembros de Hasidei Olam (Justos de las Naciones) entre nosotros. ¿Por qué no podemos recibir armas de ustedes? ¿Por qué Israel no impuso sanciones serias a Rusia? ¿Por qué no se ejerce presión? Hay que dar respuestas a estas preguntas y luego vivir con su respuesta».

El presidente ucraniano afirmó que no entiende »por qué no pueden suministrarnos misiles antiaéreos, Israel no nos proporcionó nada. Nada. Cero».

Además, Zelensky añadió: «No culpo a los dirigentes, expongo los hechos: hubo discusiones. Se puede ver la influencia de Rusia en Israel. Entiendo que necesitan proteger a su país, pero según mi inteligencia siguen exportando armas a otros países».

En un discurso ante la Universidad Hebrea el pasado mes de junio, Zelensky se dirigió tanto a los estudiantes como a los profesores: «Dígame cómo no puede ayudar a las víctimas. Usted y otros millones de personas en el mundo – me resulta difícil ser entrevistado por periodistas de Israel, simplemente no sé qué responder».

«Agradezco a los ciudadanos de Israel y a ustedes por apoyar a Israel, agradezco por colgar banderas ucranianas en las calles y por todas las palabras de apoyo, pero también nos gustaría recibir apoyo de su gobierno», manifestó Zelensky.

Por otro lado, en marzo, Zelensky mencionó en un discurso virtual a los miembros de la Knesset (Parlamento israelí) que «la Cúpula de Hierro, su sistema de interceptación de misiles, es el mejor. Sabemos que ustedes saben cómo defenderse y proteger sus intereses y también ayudar a Ucrania a proteger a los judíos de Ucrania».

El embajador ucraniano en Israel, Yevgen Kornichuk, criticó duramente al ministro de Economía israelí, Avigdor Liberman, por lo que llamó su «neutralidad» respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, durante una entrevista con Newsru el miércoles.

Tras la entrevista de Liberman sobre la guerra, en la que no condenó directamente las acciones rusas en Ucrania, Kornichuk expresó que «es impensable que Liberman no condene enérgicamente al bando atacante».

«Ucrania fue arrastrada por Rusia a esta sangrienta guerra y nuestros ciudadanos están pagando un precio muy alto cada día. Me sorprende la indiferencia del Sr. Liberman hacia los crímenes que el pueblo ucraniano vivió a manos de los rusos», concluyó el embajador en un comunicado el miércoles.