Wesley LePatner, activista judía entre las víctimas del tiroteo en NY

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La víctima judía del tiroteo en Nueva York ha sido identificada como Wesley LePatner A”H, una ejecutiva senior en Blackstone y miembro de la Sinagoga Altneu.

En 2023, fue honrada con el Premio al Liderazgo Joven Alan C. Greenberg de la Federación UJA de Nueva York.

Wesley Lepatner, era gerente senior en Blackstone y un miembro respetado de la comunidad judía ortodoxa moderna en Nueva York, fue identificada como una de las víctimas en un tiroteo mortal en Manhattan.

El incidente, que tuvo lugar en un rascacielos del distrito financiero, también cobró la vida de un oficial de policía y otros dos hombres

Blackstone confirmó que uno de sus ejecutivos se encontraba entre los asesinados en el tiroteo masivo del 28 de julio en el edificio de oficinas de Park Avenue de la compañía en la ciudad de Nueva York.

En un comunicado la firma de inversión global dijo que Wesley Lepatner fue asesinada en el ataque, que dejó a otras tres víctimas inocentes muertas, incluido el oficial de la policía de Nueva York, Didarul Islam e hirió a otras personas.

“No hay palabras para expresar la devastación que sentimos. Wesley era un miembro muy querido de la familia Blackstone y la extrañaremos profundamente”

Era brillante, apasionada, cálida, generosa y profundamente respetada dentro de nuestra firma y más allá”, decía el comunicado. “Ella encarnó lo mejor de Blackstone. Nuestras oraciones están con su esposo, hijos y su familia”.

La declaración continuó: “También nos entristece la pérdida de las otras víctimas inocentes, incluido el personal de seguridad valiente y la policía de Nueva York”. Lepatner estaba en el vestíbulo cuando fue golpeada fatalmente, según el Wall Street Journal.

El medio informó que “otros empleados de Blackstone están en el hospital recibiendo tratamiento”.

Según los informes, los empleados de la compañía se comunicaron por correo electrónico y equipos de Microsoft, advirtiéndose mutuamente sobre el tirador.

Según su biografía en el sitio web de Blackstone, Lepatner fue el jefe mundial de Core+ Real Estate y el Director Ejecutivo de Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) y había estado con la compañía desde 2014.

Graduada de Yale, fue elegida para el papel de administrador electivo en el Museo Metropolitano de Arte en febrero de 2025.

“La profunda experiencia y el conocimiento de Wesley serán una adición invaluable a la junta, y esperamos trabajar con ella para avanzar en la misión del museo”, los copresidentes de la junta, Candace K. Beinecke y Hamilton “Tony”, dijo E. James en un comunicado compartido en ese momento.

Según los informes Lepatner era madre de dos.

Como presidenta de la iniciativa de mujeres de Blackstone, abogó por una fuerza laboral más diversa e inclusiva “. En declaraciones a la revista Leaders, dijo que era “extremadamente crítico” que Blackstone priorice la diversidad. “Como inversores, nuestra misión es ver en las esquinas y reconocer los patrones. Tener las perspectivas más diversas alrededor de la mesa tomando decisiones es fundamental para nuestro proceso de inversión. Y no se trata solo de llevar a las personas a la mesa; una vez que se unen a nosotros, queremos asegurarnos de que estén incluidos y tener una voz”, dijo. Ella agregó: “Por ejemplo, cuando llegué por primera vez a Blackstone, mi gerente directo hizo un gran trabajo al responsabilizarme de hablar y compartir mis ideas, mientras me daba comentarios constructivos en aquellos entornos que a su vez me ayudaron a crecer profesionalmente”.

Antes de su etapa en Blackstone, trabajó durante más de una década en el banco Goldman Sachs, donde ocupó el cargo de directora general de inversión inmobiliaria, en la división de gestión de activos. También trabajó en el área de inversión principal inmobiliaria y en banca de inversión inmobiliaria. Estos fueron los inicios de su carrera profesional.Ademas fue parte de la UJA-Federation of New York, y el Consejo de la Biblioteca de la Universidad de Yale, y era miembro del Consejo Asesor de Gobernadores de NAREIT.

Cuatro personas murieron en el tiroteo, que ocurrió en el edificio de oficinas que alberga la NFL y otras compañías junto a Blackstone, según NBC News. El tirador, identificado como Shane Devon Tamura, de Las Vegas, por el Departamento de Policía de Nueva York, también murió a través de una herida de bala autoinfligida después de abrir fuego con un rifle M4. Tamura disparó a varias personas en el vestíbulo antes de llevar el ascensor al piso 33, donde se disparó ,

Durante una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que Tamura tenía un “problema de salud mental documentado”. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que un empleado estaba “gravemente herido en este ataque” en un memorando obtenido por CNN. “Actualmente se encuentra en el hospital y en condiciones estables. El personal de la NFL está en el hospital y estamos apoyando a su familia”.