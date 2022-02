La actriz y presentadora de programas de entrevistas Whoopi Goldberg fue criticada el lunes después de decir que el Holocausto "no se trata de raza".

Goldberg hizo los comentarios durante el episodio del lunes de "The View" de ABC mientras ella y los otros anfitriones discutían cómo la novela gráfica "Maus" centrada en el Holocausto fue prohibida por una junta escolar de Tennessee, convirtiéndose en la última de una larga lista de prohibidos. libros en estados unidos

El libro ganador del Premio Pulitzer trata sobre el autor y su padre, el sobreviviente del Holocausto Vladek Spiegelman, y el impacto del genocidio en su relación. La junta escolar de Tennessee prohibió el libro, dijo Goldberg, porque hubo quejas sobre la novela que contenía desnudos y malas palabras.

"Personalmente, estoy impactado porque, dada la historia de 'Maus', me sorprende que eso sea lo que te hizo sentir incómodo: el hecho de que hubo algo de desnudez. Se trata del Holocausto: el asesinato de 6 millones de personas".

Mientras los anfitriones continuaban discutiendo la prohibición de ciertos libros, la teoría crítica de la raza y otros temas educativos candentes, Goldberg volvió al Holocausto.

“Si vas a hacer esto, entonces seamos sinceros al respecto, porque el Holocausto no se trata de raza”, dijo.

Los otros anfitriones hicieron una pausa antes de parecer que iban a contrarrestar su argumento cuando Goldberg continuó.

"No se trata de raza. Se trata de la falta de humanidad del hombre hacia el hombre. De eso se trata", dijo.

Cuando la coanfitriona Ana Navarro dijo que el genocidio se trataba "de la supremacía blanca... y de perseguir a judíos, gitanos y romaníes", Goldberg respondió que se trataba de "dos grupos de personas blancas".

"En el momento en que lo conviertes en raza, se va por este callejón. Hablemos de lo que es: es cómo las personas se tratan entre sí. Es un problema. No importa si eres negro o blanco porque negro, blancos, judíos, todos".

Como explica la organización sin fines de lucro Anne Frank House , Adolf Hitler había sido antisemita durante mucho tiempo antes de su ascenso al poder en la Alemania nazi. Rápidamente ascendió al poder después de la Primera Guerra Mundial cuando culpó al pueblo judío por los problemas que enfrentaban Alemania y el mundo en ese momento. Comenzó a categorizar a las personas según su religión, raza y etnia, lo que culminó en políticas de discriminación oficial, deportaciones y exterminios masivos, lo que los líderes nazis llamaron la "Solución final a la cuestión judía".

Se desconoce el número exacto de personas asesinadas durante el Holocausto, pero las mejores estimaciones son que 6 millones de judíos y millones más fueron asesinados.

Goldberg se disculpó por sus comentarios más tarde el lunes.

“En el programa de hoy, dije que el Holocausto 'no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre'. Debería haber dicho que se trata de ambos", tuiteó Goldberg . “Como compartió Jonathan Greenblatt de la Liga Anti-Difamación, 'El Holocausto se trató de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior'. Estoy corregido".

“El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará”, continuó Goldberg. "Lamento el daño que he causado".

Los comentarios iniciales de Goldberg recibieron una reacción violenta significativa.

“Mi familia judía fue puesta en campos de concentración”, tuiteó Hen Mazzig, miembro del Instituto de Tel Aviv, junto con lo que parecen ser fotos de los miembros de su familia. "¿Cómo puedes ser tan desdeñoso con el asesinato de 6 millones de judíos únicamente porque eran judíos?"

El actor Michael Rapaport publicó un video condenando los comentarios de Goldberg, diciendo que el genocidio "fue" una cuestión de raza.

“Se trataba solo de raza. Se trataba de matar a los judíos, exterminar a los judíos. 'No son blancos, son judíos'. Eso es como decir que la esclavitud no se trata de raza”, dijo. "... No es bueno, no es genial... Dejen en paz a los malditos judíos".

El Museo de Auschwitz, que se administra desde el campo de concentración y centro de exterminio nazi más grande, tuiteó a Goldberg una foto de un gráfico de la era nazi que muestra cómo los funcionarios nazis perfilaron racialmente a las personas. Según el cuadro, una descripción dice: "las únicas personas racialmente puras son aquellas que tienen cuatro abuelos alemanes", como se muestra en los cuatro círculos en blanco en la columna de la izquierda del cuadro.

