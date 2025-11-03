Ya se han identificado los nombres de 5 millones de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, afirma Yad Vashem

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Cinco millones de los más de seis millones de judíos asesinados en el Holocausto ya han sido identificados, y con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) podrían recuperarse aún más nombres, dijeron investigadores israelíes el lunes.

El Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, afirmó que este hito marca siete décadas de trabajo y se encuentra en el corazón de su misión de recuperar las identidades de quienes fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Según Yad Vashem, cerca de un millón de víctimas judías siguen sin ser identificadas, “y muchas probablemente permanecerán así para siempre”. Sin embargo, con herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la organización cree que podría recuperar otros 250,000 nombres, analizando cientos de millones de documentos cuya cantidad ha sido demasiado extensa para investigarlos manualmente.