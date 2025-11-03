Ya se han identificado los nombres de 5 millones de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, afirma Yad Vashem

Cinco millones de los más de seis millones de judíos asesinados en el Holocausto ya han sido identificados, y con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) podrían recuperarse aún más nombres, dijeron investigadores israelíes el lunes.
Con el número de supervivientes del Holocausto disminuyendo y el mundo a punto de quedarse sin testigos de primera mano, el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, afirmó que alcanzar el hito de los cinco millones era un recordatorio de una obligación pendiente.
“Detrás de cada nombre hay una vida que importó: un niño que nunca creció, un padre que nunca regresó a casa, una voz que fue silenciada para siempre”, dijo Dayan. “Es nuestro deber moral asegurarnos de que cada víctima sea recordada para que nadie quede en la oscuridad del anonimato”.
En aquel momento, había recopilado información sobre 4.9 millones de personas, leyendo declaraciones y documentos, revisando grabaciones de vídeo, cementerios y otros registros.
Los nombres de las víctimas del Holocausto, así como archivos personales que relatan la vida de muchas de ellas, están recopilados en una base de datos en línea de Yad Vashem disponible en seis idiomas.
Según se indica, esta base de datos ha ayudado a innumerables familias a reunirse con parientes desaparecidos y a honrar la memoria de sus seres queridos, especialmente porque la mayoría de las víctimas se quedaron sin tumba.
“Los nazis no solo pretendían asesinarlos, sino borrar su existencia. Y al identificar cinco millones de nombres, estamos restaurando sus identidades humanas y asegurando que su memoria perdure”, dijo Alexander Avram, director del Salón de los Nombres de Yad Vashem, quien dirige la base de datos central de nombres de las víctimas.
Con información de Reuters
Artículos Relacionados:
Un arca de la Torá de 200 años de antigüedad, robada en Ruma...
San Juan Pablo II en Israel: «Judíos y cristianos comparten ...
9 de octubre de 1981: Una corte americana dictaminó que los ...