Ya se han identificado los nombres de 5 millones de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, afirma Yad Vashem

El Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén afirmó que, este hito marca siete décadas de trabajo y se encuentra en el corazón de su misión de recuperar las identidades de quienes fueron asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por:
Cinco millones de los más de seis millones de judíos asesinados en el Holocausto ya han sido identificados, y con la ayuda de la inteligencia artificial (IA) podrían recuperarse aún más nombres, dijeron investigadores israelíes el lunes.

El Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, afirmó que este hito marca siete décadas de trabajo y se encuentra en el corazón de su misión de recuperar las identidades de quienes fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Según Yad Vashem, cerca de un millón de víctimas judías siguen sin ser identificadas, “y muchas probablemente permanecerán así para siempre”. Sin embargo, con herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la organización cree que podría recuperar otros 250,000 nombres, analizando cientos de millones de documentos cuya cantidad ha sido demasiado extensa para investigarlos manualmente.

Con el número de supervivientes del Holocausto disminuyendo y el mundo a punto de quedarse sin testigos de primera mano, el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, afirmó que alcanzar el hito de los cinco millones era un recordatorio de una obligación pendiente.

“Detrás de cada nombre hay una vida que importó: un niño que nunca creció, un padre que nunca regresó a casa, una voz que fue silenciada para siempre”, dijo Dayan. “Es nuestro deber moral asegurarnos de que cada víctima sea recordada para que nadie quede en la oscuridad del anonimato”.


En mayo de 2024, Yad Vashem afirmó haber desarrollado su propio software impulsado por inteligencia artificial para examinar minuciosamente montones de registros e intentar identificar a cientos de miles de judíos asesinados en el Holocausto cuyos nombres no figuran en los monumentos conmemorativos oficiales.

 

En aquel momento, había recopilado información sobre 4.9 millones de personas, leyendo declaraciones y documentos, revisando grabaciones de vídeo, cementerios y otros registros.

Los nombres de las víctimas del Holocausto, así como archivos personales que relatan la vida de muchas de ellas, están recopilados en una base de datos en línea de Yad Vashem disponible en seis idiomas.

Según se indica, esta base de datos ha ayudado a innumerables familias a reunirse con parientes desaparecidos y a honrar la memoria de sus seres queridos, especialmente porque la mayoría de las víctimas se quedaron sin tumba.

“Los nazis no solo pretendían asesinarlos, sino borrar su existencia. Y al identificar cinco millones de nombres, estamos restaurando sus identidades humanas y asegurando que su memoria perdure”, dijo Alexander Avram, director del Salón de los Nombres de Yad Vashem, quien dirige la base de datos central de nombres de las víctimas.

Con información de Reuters

