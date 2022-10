El primer ministro Yair Lapid se dirigió el jueves a la audiencia de la conferencia electoral de Israel Hayom y se disculpó por no haber acudido al evento.

«Me disculpo por no estar allí con ustedes, tenía previsto estar allí, pero tenemos un acuerdo histórico con el Líbano, y hoy hay una reunión del gobierno en la que lo autorizaremos», dijo, refiriéndose a la firma del acuerdo que demarca las fronteras con el Líbano.

«Dentro de unos días iremos a elecciones, y en estas elecciones, atípicamente, tenemos que elegir entre dos opciones. No es vago; es preciso, es claro. En estas elecciones vamos a elegir entre el pasado y el futuro. En estas elecciones, les ofrecemos el futuro, y el otro bando intenta arrastrarnos al pasado.

«Nos está devolviendo a los insultos del pasado, a las privaciones del pasado, principalmente a los odios del pasado. El otro lado nos dice que estamos en una guerra civil: los judíos contra los israelíes, [Itamar] Ben Gvir contra el IDFm. Los amantes de la conspiración contra la democracia, los que odian a los árabes contra los que creen en una vida compartida con los demás – no vamos a descender a este nivel. Intentan hacernos elegir entre nuestros padres y nuestros hijos; no se lo permitiremos.

«Si hay algo que todos los israelíes tienen en común es que no hay nada que no hagamos por nuestros hijos. No hay nada que no hagamos para que no paguen el precio de nuestros errores y peleas. Creemos en el futuro, y el futuro pertenece a las personas que creen en un Israel que es a la vez judío y democrático, a la vez nacionalista y liberal, a la vez fuerte y respetuoso de la ley. Una sociedad que se eleva por encima de los pecados del pasado y no se rebaja a ellos.

«Os ofrecemos un Estado y una sociedad en la que las mujeres tengan voz y representación, en la que la comunidad LGBTQ tenga sus derechos, un Estado que entienda que es su obligación formar parte de la batalla contra la crisis climática.

«Les ofrecemos un Estado que sabe cómo lanzar una operación en la Franja de Gaza, pero también cómo completarla en tres días sin pérdidas por nuestra parte. Un Estado que reparó sus relaciones con la administración estadounidense, reconstruyó sus relaciones con la Unión Europea, con Turquía, con Marruecos, con los Estados del Golfo. Que hizo un acuerdo histórico con el Líbano y frenó el Acuerdo Nuclear con Irán. Les ofrecemos una democracia mejorada, respetuosa con la ley, en la que su sistema judicial tiene sus defectos, pero el Tribunal Supremo no es el enemigo; es el lugar que protege a los débiles y garantiza que las autoridades no se vean manchadas por la corrupción.

«Tenemos problemas, se han acumulado a lo largo de muchos años, y es hora de resolverlos. Sólo que la forma de resolverlos no es buscar culpables, y desde luego no es luchar todo el día, sino trabajar duro y, sobre todo, trabajar juntos. A los ciudadanos israelíes no les importa quién es el culpable de la crisis educativa, sino quién la va a solucionar. No quieren limitarse a enfadarse por el último atentado terrorista, sino prevenir el siguiente. Tienen razón y son más sabios que el sistema político que los dirige».

Lapid continuó: «El futuro no se construye con la culpa, sino con las acciones que tomamos hoy para el mañana. Por último, hay un gobierno que está abordando seriamente el coste de la vida; esto no lo conseguirá en un día. No hay una sola acción que se pueda tomar y el coste de la vida baje; consiste en tomar muchas acciones pequeñas, agotadoras, pero eficaces.

«Este mismo mes hemos conseguido bajar los precios de 97 productos a través de cambios normativos. Este año, duplicamos el número de inicios de la construcción, aprobamos la reforma de las importaciones a través de este gobierno, bajamos el precio del gas, trajimos cadenas minoristas extranjeras, como CareFour, que bajan los precios. Y aun así, aquí es demasiado caro. Somos un Estado rico y fuerte con ciudadanos que no pueden llegar a fin de mes. Es nuestro trabajo abordar esto y trabajar en ello. No lo evitamos, no echamos la culpa a los demás, nos levantamos por la mañana y trabajamos: esta es la misión de nuestra vida.

«Tenemos que reducir el nivel de violencia en nuestras calles; es inaceptable que la gente tenga miedo de salir a la calle en las ciudades mixtas o de conducir por las carreteras del sur de Israel. Es inaceptable que haya asesinatos en la sociedad árabe a diario. Por ello, hemos creado un equipo interministerial que lucha contra la violencia en la sociedad árabe. Decenas de criminales ya han huido de Israel, hemos causado un perjuicio a su dinero, hemos reducido el alcance de su actividad. Esto no es suficiente, pero es un comienzo. Ahora tenemos que continuar.

«Pusimos sobre la mesa el programa de Ley y Orden: el reclutamiento de otros 5.000 policías, otras 26 compañías de Policía de Fronteras, una guardia israelí de 30 mil personas. Inundar las calles con uniformes y armas, esto es lo que ayudará, esto es lo que traerá el cambio. Hoy estoy en este lugar, el lugar al que llega toda la información.

«Sobre la seguridad, sobre la economía, sobre la educación, el mercado laboral, sobre la demografía. Todas las corrientes subterráneas de la sociedad israelí, todos los planes de trabajo del gobierno. Y precisamente desde esta posición, le diré algo que puede sorprenderle: nunca he sido más optimista sobre el futuro de la sociedad israelí. Nunca he tenido más esperanza en este Estado y en el mundo en el que vivirán nuestros hijos. Soy optimista porque depende de nosotros, porque los israelíes son maravillosos, y sólo esperan que alguien les ofrezca visión y esperanza y una vida compartida.

«No odian a los que sirvieron con ellos en su empresa, no odian a los que piensan diferente a ellos. Nuestro futuro depende de nuestras acciones en los próximos años; si retrocedemos, estamos en problemas. Pero si decidimos invertir en el futuro, podemos ser uno de los diez países más exitosos del mundo. Tenemos todos los ingredientes para el éxito. Tenemos gas que sale del mar, tenemos nuevos acuerdos económicos con países de Oriente Medio, somos la potencia militar más poderosa de la región, tenemos un sofisticado mercado privado que crea tecnologías y adapta tecnologías a un ritmo sin parangón en el mundo. Sobre todo, aquí hay mucha inteligencia, mucha creatividad.

«El programa ‘un millón de personas para la alta tecnología’ hará que la economía israelí dé un salto adelante. Un millón de personas para la alta tecnología son otros 4 millones de personas para las segundas y terceras bolsas de trabajo, que ganarán más dinero a final de mes».

El primer ministro continuó: «No hay semana en la que no tenga conversaciones con líderes extranjeros. Ayer estuve con el primer ministro de Albania y con el primer ministro de Holanda a mediodía. Todos dicen lo mismo: queremos aprender de ustedes, queremos trabajar con ustedes, queremos entender este milagro de la nación emergente que está liderando el mundo, y encontrar maneras de cooperar con ustedes. Si tanto quieren trabajar con nosotros, ¿por qué no queremos trabajar entre nosotros? El futuro israelí es algo que construimos juntos: derecha e izquierda, religiosos y no religiosos, centro y periferia, judíos y árabes.

«Nuestro gobierno está hecho así porque nuestra nación está hecha así. El futuro israelí es algo que se construirá gracias a una combinación de visión y planes de trabajo organizados; se construirá si todo el mundo entiende que es un socio; se construirá si hay un gobierno honesto y justo de personas respetuosas de la ley, que trabajan duro, que creen en el amor a Israel, que creen que sólo tienen un trabajo en este mundo: construir el Estado en el que vivirán nuestros hijos. Esto es lo que queremos; esto es en lo que creemos. No retrocederemos; seguiremos adelante, hacia el futuro, centrados en el premio. Cada uno de nosotros tiene un papel; cada uno de nosotros tiene un papel en este futuro. Hemos venido a cambiar; seguiremos cambiando. Gracias».