Yedioth Ahronoth revela las verdaderas razones detrás de la negativa de Netanyahu a participar en la Cumbre de Sharm El-Sheikh

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El periódico hebreo Yedioth Ahronoth ha revelado las verdaderas razones detrás de la cancelación por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de su participación en la cumbre de paz en Sharm El-Sheikh, Egipto, a pesar de recibir una invitación tardía del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, aparentemente bajo presión de Estados Unidos. Presidente Donald Trump.

Según el periódico hebreo, traducido por SadaNews, el motivo de no participar no estaba relacionado con las vacaciones que Netanyahu ha violado varias veces por sus intereses políticos, como afirma el periódico, ni tampoco se debió a la condición del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que Netanyahu no debe participar. En cambio, las verdaderas razones fueron políticas personales de Netanyahu.

Según el periódico, Netanyahu no quería que su participación en la cumbre lo obligara a estrechar la mano del presidente palestino Mahmoud Abbas y de líderes de otros países, ya que esto desmantelaría su coalición gubernamental.

El periódico citó dos fuentes informadas, afirmando que Netanyahu se sintió ansioso en ese momento por la desintegración de su coalición gubernamental cuando se enteró de que se vería obligado a estrechar la mano de Abbas y otros líderes regionales, lo que lo llevó a enfrentarse a los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. En consecuencia, temía perder el control sobre sus socios gubernamentales, superando las consideraciones y prioridades “nacionales” de Israel.

Además, una fuente de seguridad israelí mencionó que esta es la misma razón que ha impedido repetidamente cualquier acuerdo cambiario y también ha estancado la normalización con Arabia Saudita hasta ahora porque Netanyahu no ha estado dispuesto en ningún momento a pagar el precio político por ningún paso en esa dirección.

El periódico afirma que el momento en que Netanyahu habría estrechado la mano de Abbas en Sharm El-Sheikh, bajo la atenta mirada de Trump y los líderes del mundo árabe e islámico, lo habría obligado a discutir el futuro de las relaciones con los palestinos. Esto fue para algunos un sueño, mientras que para otros una pesadilla.

El periódico citó a dos fuentes de inteligencia de Medio Oriente, diciendo que Netanyahu no fue invitado desde el principio debido al enojo de el-Sisi por las acciones de la oficina del Primer Ministro israelí recientemente, que incluyeron emitir declaraciones sucesivas contra Egipto, lo que llevó a Trump a intervenir y presionar para su asistencia antes de que surgiera la falsa excusa de las vacaciones, como sugiere el periódico.