Yesod: un curso innovador de judaísmo en medio de una nueva guerra contra los judíos

Los cientos de personas que se inscribieron el verano pasado y el otoño pasado en Yesod –un nuevo e innovador curso de judaísmo presentado por el Streicker Center, el poderoso centro cultural judío y literario con sede en el renombrado Templo Emanu-El en la ciudad de Nueva York– obtuvieron mucho más que las clases prometidas con profesores estelares como el comediante Alex Edelman y la autora de libros de cocina Joan Nathan.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de estudiar la historia judía con grandes maestros justo cuando se desarrolla en tiempo real un nuevo y aterrador capítulo de la historia judía.

El Dr. Gady Levy, el innovador director ejecutivo del Centro Streicker, que a menudo ha llenado el auditorio de 2.500 asientos con luminarias como el ex presidente Barack Obama y todo el elenco de Shtisel, concibió a Yesod hace años como una oportunidad para las personas que consideraban la conversión. , compensar un bar o bat mitzvá perdido, o tener sed de conocimiento judío para estudiarlo junto con algunos de los más grandes pensadores y eruditos judíos actuales.

Los estudiantes pudieron elegir escuchar a maestros como el rabino David Wolpe, ex rabino del Templo del Sinaí en Los Ángeles, Michael Berenbaum, director fundador del Museo del Holocausto, y el Dr. Yehuda Kurtzer, presidente del Instituto Shalom Hartman de Norteamérica. .

Y, con la primera clase celebrada apenas unos días después del 7 de octubre, Yesod se ha convertido en una vista guiada de pájaro de la guerra desatada por Hamás en el contexto de la historia judía.

Una vista panorámica del impacto de la guerra entre Israel y Hamas en la historia judía

“El 7 de octubre creó un cambio sísmico que vimos no sólo en Yesod, sino también en nuestros otros programas [en el Centro Streicker], incluido nuestro acercamiento a jóvenes profesionales”, dice Levy.

“Los judíos necesitaban y buscaban comunidad. Este período ha subrayado claramente algo que enseñó el rabino Lord Jonathan Sacks: cuando enfrentamos desafíos y peligros, debemos responder volviéndose más judíos”, dice Levy. “Yesod brindó la oportunidad de hacer justamente eso (ser más judío)”.

El objetivo de Levy al crear el programa es “reunir a estudiantes adultos en un viaje a través de la inmensidad de la historia, la tradición y la práctica judías de maneras que se sientan realmente atractivas, manejables y relevantes para sus vidas”. La guerra ha aumentado la relevancia de Yesod.

Levy dice que la clave fue reclutar educadores en la cima de sus campos, un rasgo que todos tienen en común, “a pesar de estilos de enseñanza, creencias, afiliaciones e interpretaciones muy diferentes”.

Otros maestros del año pasado fueron el rabino de Temple Emanu-El, Joshua Davidson, el rabino Chaim Steinmetz de Kehilath Jeshurun, una sinagoga ortodoxa, y el rabino Shai Held, presidente del Instituto Hadar, que promueve comunidades igualitarias de aprendizaje y judaísmo vivido.

El plan de estudios fue desarrollado por Wolpe, ahora académico visitante en la Harvard Divinity School, la autora Abigail Pogrebin y Davidson.

Wolpe dice que el 7 de octubre no ha cambiado el plan de estudios, salvo por el énfasis, “porque todavía quieres que la gente tenga los conceptos básicos de lo que significa ser judío en el mundo moderno, y eso no cambia por lo que está sucediendo en el mundo”. Israel.”

Pero Wolpe dice que la guerra está en la mente de todos y que el plan de estudios tiene amplitud para eso.

“Cuando se habla, por ejemplo, de que Abraham se dirigió hacia esa tierra y la gente escucha cuán profundamente arraigada está la conexión judía con esa tierra, ayuda a ubicar la crisis actual en un contexto histórico y espiritual más profundo”, dice Wolpe.

Una vez que se cerró la inscripción el otoño pasado, los nuevos estudiantes no pudieron inscribirse, pero Levy agregó a algunos de los maestros de Yesod, incluido Tal Becker, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, que representa a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, para hablar en el Centro Streicker.

El primer año se centró en la historia y la cultura, mientras que el próximo año se concentrará en las fiestas judías, tal como se celebran entre diferentes tipos de comunidades e instituciones locales en la ciudad de Nueva York.

Pogrebin (autor de My Jewish Year: 18 Holidays, One Wondering Jew), que también ayudó a reclutar profesores para Yesod, dice que ningún profesor intentó siquiera eludir la guerra en sus presentaciones, “porque ahora todos llevamos un peso diferente. ” El material no va a cambiar, dice Pogrebin, pero los instructores respondieron a la realidad, lo que permite tomar algo que es antiguo “y hacerlo completamente urgente”.

Ese fue ciertamente el caso de la clase impartida por Elana Stein Hain, apenas 10 días después del 7 de octubre, titulada “El ascenso y la caída de los reinos judíos”. Stein Hain, el Rosh Beit Midrash e investigador principal del Instituto Shalom Hartman de América del Norte, se maravilló ante la importancia de una clase planificada hace meses en los días posteriores al inicio de la guerra. “Era muy importante para mí enseñar entonces que después de la caída de los reinos, los mismos profetas que profetizaron la fatalidad también hablaron sobre el consuelo que viene después de la fatalidad”.

Stein Hain dice que también pensó que era importante en ese momento recordar que la Torá nos recuerda que “hemos pasado por tiempos difíciles y, gracias a Dios, los hemos superado y los vamos a superar nuevamente”. .”

PRÁCTICAMENTE NINGUNA de los cientos de personas que se inscribieron en Yesod se ha retirado, y Davidson dice que no le sorprende.

“Nunca, en mis más de 25 años en el rabinato, he discernido el tipo de angustia que la comunidad judía siente ahora”, dice. “Y supongo que este momento podría asustar a algunas personas, pero mi experiencia es todo lo contrario. Está provocando que la gente se incline”.

Davidson añade que un programa como Yesod, debido a su plan de estudios, atrae a personas que ya están comprometidas con el judaísmo y quieren aprender más, y a aquellos que están en el umbral de la vida judía y quieren explorar si la comunidad es el ancla moral adecuada para a ellos.

Varios instructores de Yesod dijeron que les resultaba imposible, especialmente en los primeros días de la guerra, ocultar su propia conmoción y preocupación, pero eso significaba que estudiantes y profesores a menudo trabajaban juntos en las mismas emociones. Y muchos profesores dijeron que las preguntas de los estudiantes los llevaron a pensar cada vez más sobre los problemas que todos los judíos enfrentan ahora.

Cuando se le preguntó sobre el componente de conversión de Yesod, que tiene alrededor de una docena de estudiantes, Berenbaum dice que los acontecimientos del 7 de octubre y sus consecuencias hacen necesario enfatizar a las personas que quieren unirse al pueblo judío “que ahora estás cumpliendo 3.000 años. Estáis ganando alegría, majestad y santidad, junto con responsabilidad y angustia. Así que estás atravesando todas las dimensiones de la vida humana y lo estás haciendo por tu propia y libre elección.

“Bienvenido”, dice Berenbaum, “pero comprenda que esto no es fácil”.

Wolpe dice que las lecciones de Yesod son igualmente válidas para las personas que ya son miembros de la comunidad judía.

“No hay mejor momento que un tiempo de crisis”, dice Wolpe, “cuando es más importante recordar lo que significa ser judío. No sólo lo que significa conocer la política o monitorear los medios, sino entender realmente por qué estamos luchando por esto y por qué nuestra tradición es tan importante, y cuánto tiene que aportar el judaísmo al mundo y cuán hermoso y rico es. y es profundo”.