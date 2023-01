Yiddishland en la Bienal de Venecia

Para la 59ª edición de la Bienal de Venecia, una exposición internacional de arte y cultura de renombre mundial, el artista Yevgeniy Fiks y la curadora Maria Veits se embarcaron en un ambicioso proyecto curatorial: el Pabellón Yiddishland . Como escriben Fiks y Veits, este es “el primer pabellón transnacional independiente que reúne a artistas y académicos que activan el yiddish y el discurso judío de la diáspora en la práctica artística contemporánea”. El proyecto no era una parte oficial de la Bienal y no consistía en un pabellón literal. Más bien, se apropió de la terminología de la Bienal,interviniendo en la estructura misma del evento, que se organiza en torno a pabellones nacionales, al tener lugar como “un proyecto fluido y nómada” que abarcó el espacio de la Bienal y también se desarrolló en línea. Es una forma adecuada para abordar el yiddishland, que Fiks y Veits describen como “un país/tierra/espacio/territorio imaginario y una red sin estado conectada a través del idioma y la cultura yiddish”. En obras de arte, actuaciones y eventos que tuvieron lugar entre abril y noviembre de 2022, el Pabellón Yiddishland, que incluyó a artistas judíos y no judíos de todo el mundo, exploró los usos artísticos contemporáneos de la cultura yiddish, al mismo tiempo que abordó temas más amplios de migración, política exclusión y antinacionalismo.

Hablé con Fiks y Veits sobre el pabellón y la filosofía curatorial detrás de él. Nuestra conversación ha sido editada por su extensión y claridad.

STANISLAW WELBEL: ¿Cómo entiendes el término “Yiddishland”?

YEVGENIY FIKS: En cierto sentido, Yiddishland es un mapa alternativo de Europa central y oriental, una forma de nombrar el espacio donde vivió la comunidad judía de habla yiddish durante los últimos milenios. Pero a medida que los hablantes de yiddish se han vuelto más dispersos, el concepto se ha expandido más allá de esa área geográfica. Ahora hay grupos de Yiddishland en los Estados Unidos, más obviamente en la ciudad de Nueva York, pero también en México, Argentina, Israel y otros lugares.

MARIA VEITS: Y en términos de nuestro proyecto, Yiddishland no es solo una ubicación geográfica, sino también un espacio compartido que rastrea y preserva el arte, la interpretación y la cultura yiddish contemporáneos. Mientras trabajábamos en este proyecto, hablamos mucho sobre lo que significa representar a Yiddishland, como un “país” que ha existido metafísicamente, y aún existe, a pesar de muchos intentos de borrarlo, pero que en realidad nunca ha existido geográficamente. Queríamos reunir muchas partes diferentes y dispersas de Yiddishland y conectarlas todas dentro del espacio físico del pabellón, así como en línea.

SW: ¿Qué hubo detrás de la decisión de hacer este proyecto en la Bienal de Venecia?

YF: La Bienal se sintió como un escenario obvio para un proyecto que pregunta dónde encaja la historia judía de Europa del Este en la narrativa europea, porque el evento está muy marcado por las “grandes potencias”, hasta el diseño físico: naciones “principales” que reclaman edificios grandes y hermosos, y naciones más pequeñas o más nuevas que alquilan villas en la ciudad.

MV: Al mismo tiempo, no queríamos reproducir el principio de división nacional que está incrustado en la estructura de la Bienal. El Pabellón Yiddishland fue un intento de desafiar esta lógica, que reinscribe una visión hegemónica del orden mundial. Esto es especialmente evidente en momentos de transformación geopolítica: por ejemplo, Rusia heredó su pabellón de la Unión Soviética, mientras que ninguna otra ex república soviética recibió un pabellón permanente en las instalaciones o logró obtener una representación oficial hasta décadas después. Lo mismo sucedió con el pabellón yugoslavo: después del colapso del país, el edificio fue ocupado únicamente por Serbia.

Para impugnar esta estructura nacionalista, el Pabellón Yiddishland no se concentró en un espacio. En la medida de lo posible, se dispersó por los terrenos de la Bienal, desde el pabellón alemán, el sitio de la escultura de realidad aumentada de la artista Ella Ponisovsky Bergelson y la investigadora Anna Elena Torres , que aparece superpuesta sobre un espacio de exhibición cuando se ve a través del sitio web del Pabellón Yiddishland, hasta el área frente a los pabellones polaco y rumano, donde la bailarina Avia Moore dirigió su serie de actuaciones colectivas de danza yiddish durante el primer fin de semana.