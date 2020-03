Diario Judío México - Lunes 30 de marzo, 1:00 pm (EST):

Ben Kaplan (Director de Educación) y Stefanie Halpern (Directora de los Archivos de YIVO) discuten nuestra clase en línea, ¡Oh mamá, estoy enamorada! La historia de la etapa yiddish

Martes 31 de marzo, 1:00 p.m. (EST):

Stefanie Halpern (Directora de los Archivos de YIVO) habla sobre los Carteles OZE relacionados con la Salud Pública que están en los Archivos de YIVO

Miércoles 1 de abril, 1:00 p.m. (EST):

Lorin Sklamberg (Archivista de Sonido YIVO) habla sobre la música de Pascua

Jueves 2 de abril, 11:00 a.m. (EST):

Joshua Meyers (Harry Starr Fellow en Judaica Harvard University), Una breve historia del Bund

Viernes 3 de abril, 10:00 a.m. (EST):

Jeffrey Yoskowitz (Gefilteria) y Ben Kaplan (Director de Educación) hablan sobre el próximo curso en línea de YIVO, A Seat at the Table: A Journey into Jewish Food

Estas transmisiones cortas en vivo están disponibles en la página de Facebook de YIVO. Si pierde la transmisión en vivo mientras está sucediendo, puede verlos después. Los videos permanecen disponibles en nuestra página de Facebook. También puedes ver nuestros videos en vivo de la semana pasada aquí.