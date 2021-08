Zebulon Simintov vive en una habitación anexa a la única sinagoga que sobrevive de Kabul. Es el último judío, no queda ningún otro en todo Afganistán. El día que muera o decida marcharse se pondrá fin a los veinticinco siglos de presencia judía en dicho país.

Si bien Zebulon es el único judío que queda en Afganistán, se calcula que son más de 10.000 los descendientes de judíos de aquel país. Dentro de la comunidad que habita en Nueva York, existen hombres que poseen conocimientos de dari o pastún, las dos lenguas oficiales de Afganistán, aunque el sentimiento afgano es bastante débil entre la mayoría de ellos.

El último judío afgano estará a salvo, dijo el portavoz de los talibanes (sin saberlo) a la televisión israelí.

spokesman Suhail Shaheen, August 17, 2021 (Kan screenshot)

Screenshot from Israel's Kan TV interview with Taliban spokesman Suhail Shaheen, August 17, 2021 (Kan screenshot)

Un portavoz de los talibanes dijo el martes a Kan News de Israel que el grupo de milicias islamistas respetará los derechos de las minorías en Afganistán, incluidos los del último judío del país. Sin embargo, no pareció que el portavoz se diera cuenta de que estaba hablando con una estación de televisión israelí.

Los talibanes, una insurgencia fundamentalista musulmana sunita en Afganistán, completó su conquista del país esta semana, cuando Estados Unidos hizo una retirada apresurada de la capital, Kabul, que trajo escenas caóticas cuando miles de personas se apresuraron a abordar aviones desde el país.

El portavoz Suhail Shaheen, actualmente en Qatar, ha estado en un bombardeo mediático durante los últimos días, dando entrevistas en inglés a los medios internacionales, en un esfuerzo por asegurar al mundo que el regreso del gobierno talibán a Afganistán no será el escenario de pesadilla. que muchos en Occidente esperan bajo la interpretación de línea dura del grupo de la ley islámica.

Roi Kais, el reportero de la televisión estatal Kan que habló por teléfono con Shaheen, identificó el nombre de la estación, pero no especificó que era una emisora israelí.

“Nos identificamos como el canal de noticias Kan, pero no recalcamos que somos un medio de comunicación israelí”, reconoció el reportero en el artículo.

"¿De qué televisora eres?" Preguntó Shaheen. “Kan Noticias. Kan Noticias ”, fue la respuesta.

El periodista le preguntó a Shaheen sobre el futuro de las minorías bajo los talibanes, entre ellos Zebulon Simantov, que se cree es el último judío que queda en el país.

"No conozco al último judío", dijo Shaheen.

“No dañamos a las minorías. Hay sijs e hindúes en el país y tienen su libertad religiosa ".

"La gente no necesita temer y huir", dijo Shaheen, insistiendo en que la implementación planificada de la ley Sharia no traerá más muertes, sino más bien "más paz y estabilidad".

"No entiendo por qué la gente se está escapando, no pasará nada aquí", dijo. "Queremos asegurarnos de que habrá paz, no como en el pasado".

Shaheen dijo que las últimas dos décadas de presencia estadounidense en el país, durante las cuales Washington intentó establecer un sistema político democrático, fue una "ocupación que el pueblo afgano no quería".

Pero dijo que los nuevos gobernantes del país están dispuestos a cooperar con la comunidad internacional para reconstruir el país, incluso con Estados Unidos.

“Queremos ayudar a construir de nuevo el país y queremos que haya libertad”, dijo Shaheen. "Esperamos que los estadounidenses vengan aquí y tengan buenas relaciones con nosotros".

En abril, Simantov, de 61 años, dijo que se iría de Afganistán a Israel después de la temporada de fiestas altas de este año, que comienza en septiembre.

Pero Simontov fue citado el martes diciendo que no dejaría el país: "No dejaré mi casa", se dice que le dijo a WION TV.

Su esposa, una judía de Tayikistán, y sus dos hijas, han vivido en Israel desde 1998. Pero Simantov se ha quedado en su Afganistán natal para atender su única sinagoga, ubicada en la capital Kabul, a través de décadas de violencia y agitación política, incluyendo un período de gobierno de los talibanes y la guerra del país con Estados Unidos.

"Me las arreglé para proteger la sinagoga de Kabul como un león de judíos aquí", dijo una vez a Arab News.

Simantov, un vendedor de alfombras y joyas, nació en la ciudad afgana de Herat, que hace décadas fue el hogar de cientos de judíos. Finalmente se mudó a Kabul, pero huyó a Tayikistán en 1992 antes de regresar a la capital.

Sin él, la sinagoga probablemente cerraría, poniendo fin a una era de la vida judía en el país que los estudiosos creen que comenzó hace al menos 2.000 años.

Kan también le preguntó a Shaheen sobre las felicitaciones que los talibanes habían recibido del grupo terrorista palestino Hamas por su éxito en tomar el control de Afganistán.

Shaheen dijo que aunque está agradecido por el sentimiento, no hay vínculos entre los dos grupos.

Simantov, un vendedor de alfombras y joyas, nació en la ciudad afgana de Herat, que hace décadas fue el hogar de cientos de judíos. Finalmente se mudó a Kabul, pero huyó a Tayikistán en 1992 antes de regresar a la capital.

Sin él, la sinagoga probablemente cerraría, poniendo fin a una era de la vida judía en el país que los estudiosos creen que comenzó hace al menos 2.000 años.

Kan también le preguntó a Shaheen sobre las felicitaciones que los talibanes habían recibido del grupo terrorista palestino Hamas por su éxito en tomar el control de Afganistán.

Shaheen dijo que aunque está agradecido por el sentimiento, no hay vínculos entre los dos grupos.

"Si Hamas nos felicitó por nuestra libertad y el fin de la ocupación, eso es genial", dijo. “Pero no hemos cooperado con Hamas en ningún área. Luchamos contra la ocupación solo en Afganistán ”.

Hamas elogió la toma de Afganistán por los talibanes el lunes, calificándola de "una victoria que llegó como la culminación de más de 20 años de lucha".

En un comunicado, el grupo terrorista dijo que "felicita a la nación musulmana afgana por la caída de la ocupación estadounidense en todo el territorio afgano".