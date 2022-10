El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este lunes que Rusia ayudará a Irán con su programa nuclear como compensación por el suministro de drones iraníes para la ofensiva rusa en Ucrania.

«Rusia solicitó unos 2.000 drones del tipo Shahed a Irán», denunció Zelenski durante un mensaje grabado al diario israelí Haaretz.

«¿Cómo creen que Rusia paga a Irán por esto? ¿Le interesa a Irán el dinero? Probablemente no, pero sí la asistencia rusa en el programa nuclear iraní», señaló el presidente.

El mandatario ucraniano destacó que Rusia también encargó misiles y otros tipos de drones a Teherán y que tropas iraníes se encargan de preparar a las rusas en el uso de estas tecnologías.

«En ocho meses de guerra a gran escala, Rusia a utilizado casi 4.500 misiles contra nosotros, y su stock de misiles está disminuyendo. Es por eso que Rusia fue a buscar armas más baratas en otros países para continuar con su terrorismo, y las encontró en Irán«, precisó.

Por otra parte, instó al Gobierno israelí a que cambie su postura de no proveer a Ucrania sistemas de defensa antiaérea y opinó que la alianza entre Rusia e Irán no habría sucedido si Israel hubiese contribuido a la defensa de los cielos ucranianos. «Rusia no hubiera tenido motivos ahora para ofrecer algo a Irán a cambio de asistencia», explicó.

Estas declaraciones llegan tras varios días de presión ucraniana para el envío de armamento israelí, algo a lo que se niega para no comprometer su alianza geoestratégica con Rusia en el contexto del conflicto en Siria.

Hoy mismo, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, confirmó durante una llamada con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, que «Israel no proporcionará sistemas de armas a Ucrania» debido a «limitaciones operativas».

Según un comunicado de su oficina, Gantz «expresó su compromiso de apoyar a Ucrania a través de la entrega de ayuda humanitaria y equipos de defensa para salvar vidas» y dijo que Israel buscará ayudar en el desarrollo de un sistema civil de alerta temprana, para que los ucranianos puedan anticiparse de manera más efectiva a posibles bombardeos rusos.

Con información de agencias.