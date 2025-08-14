גאװה און פֿאָראורטל – Orgullo y prejuicio(Edición en Yiddish)

Por:
- - | Visto 160 veces

31iw0FZrdhL. SY466El mensaje principal de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es que el verdadero amor y la felicidad se encuentran cuando las personas superan su orgullo y prejuicio para forjar vínculos genuinos, basados en el carácter, más que en la posición social o las primeras impresiones. Explora cómo las expectativas sociales y los prejuicios personales pueden obstaculizar las relaciones y enfatiza la importancia de la autoconciencia, el respeto y la comprensión para alcanzar un amor duradero.

La novela clásica de Jane Austen sobre el odio y el amor en la campiña británica

“Es una verdad universalmente reconocida…”


עס איז אַ פֿאַקט פֿון אַלע אָנערקענט, אַז אַ פֿרײַללעאסװװװ פֿאַרמאָגט אַ גוטן מאַיאָנטיק באַדאַרפֿט אַ װײַב

  • Editorial ‏ : ‎ Independendiente
  • Fecha de publicación ‏ : ‎ 5 Febrero 2025
  • Idioma ‏ : ‎ Yiddish
  • Número de páginas ‏ : ‎ 284 páginas
  • Comprar

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
El Muro de Hierro: Nosotros y los árabes 1923 - Incluye "El ...
Save The Music presenta: שיר בית"ר Shir Betar por Jabotinsky
El perdurable legado sionista de Jabotinsky
3 de julio de 1904: Fallece Theodor Herzl, fundador del Movi...