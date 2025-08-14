גאװה און פֿאָראורטל – Orgullo y prejuicio(Edición en Yiddish)

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El mensaje principal de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen es que el verdadero amor y la felicidad se encuentran cuando las personas superan su orgullo y prejuicio para forjar vínculos genuinos, basados en el carácter, más que en la posición social o las primeras impresiones. Explora cómo las expectativas sociales y los prejuicios personales pueden obstaculizar las relaciones y enfatiza la importancia de la autoconciencia, el respeto y la comprensión para alcanzar un amor duradero.

La novela clásica de Jane Austen sobre el odio y el amor en la campiña británica

“Es una verdad universalmente reconocida…”

עס איז אַ פֿאַקט פֿון אַלע אָנערקענט, אַז אַ פֿרײַללעאסװװװ פֿאַרמאָגט אַ גוטן מאַיאָנטיק באַדאַרפֿט אַ װײַב