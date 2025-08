1 de agosto de 1936: Hitler inauguró los XI Juegos Olímpicos en Berlín

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El 1 de agosto de 1936, Adolf Hitler abrió oficialmente los XI Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Berlín, ante una multitud que lo vitoreó con el saludo nazi “¡Heil, Hitler!”. Más de 4,200 atletas de 49 países participaron en estos Juegos, que se convirtieron en uno de los eventos deportivos más controvertidos de la historia debido a la intensa propaganda nazi y la sombra del régimen totalitario que los organizaba.

Un espectáculo con doble intención

La ceremonia inaugural, acompañada por las fanfarrias del renombrado compositor Richard Strauss, mostró a cientos de atletas marchando en sus uniformes de gala —ordenados alfabéticamente por país— mientras un corredor solitario portaba la antorcha olímpica, que había sido encendida en las ruinas de Olimpia, Grecia. Fue la primera vez en la historia que se implementó el relevo de la antorcha olímpica desde su lugar original, un ritual ideado por el exatleta olímpico alemán Carl Diem, que el régimen nazi usó para captar el fervor nacionalista y la atención de los jóvenes alemanes. La antorcha fue fabricada por Krupp, una empresa emblemática del arsenal alemán.

Durante dos semanas, Berlín se vistió de gala mientras Hitler y el régimen nazi intentaban camuflar temporalmente su agenda antisemita y expansionista. Se retiraron por un corto periodo los carteles discriminatorios contra judíos en espacios públicos, y la persecución oficial se moderó para presentar a Alemania como una nación pacífica y tolerante frente a los visitantes extranjeros.

La paradoja de Jesse Owens y el boicot internacional

A pesar de que la delegación alemana fue la más numerosa con 348 atletas, quien se robó el show fue el velocista afroamericano estadounidense Jesse Owens, quien ganó cuatro medallas de oro y puso en entredicho la retórica racial nazi sobre la superioridad aria. Este hecho disminuyó el protagonismo que Hitler esperaba acaparar con la propaganda del evento.

Las polémicas no se limitaron a la política de propaganda: varias naciones, entre ellas Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, enfrentaron debates intensos sobre la conveniencia de boicotear los Juegos debido al régimen nazi. Incluso se consideró organizar una “Olimpíada Popular” alternativa en Barcelona, que fue cancelada por la Guerra Civil española. Aunque el boicot no se concretó oficialmente, algunos atletas judíos de diferentes países decidieron no participar, apoyados por asociaciones como el Congreso Judío Estadounidense.

Una fachada opaca y un futuro ominoso

Varias acciones reflejan la dualidad de estos Juegos: mientras exhibían la hospitalidad y capacidad organizativa alemana, ocultaban la brutal realidad. Por ejemplo, en julio de 1936, unas 800 personas romaníes fueron arrestadas y recluidas bajo estricta vigilancia en Berlín, y las leyes contra la homosexualidad fueron suspendidas para los visitantes extranjeros.

El documental “Olympia”, dirigido por la cineasta nazi Leni Riefenstahl y estrenado en 1938, perpetuó la imagen idealizada de estas Olimpíadas, destacando el mito racial que asociaba a los atletas “arios” con la civilización clásica griega.

Solo días después de concluir los Juegos, el régimen nazi reanudó la persecución feroz contra judíos y otros grupos, mientras Adolf Hitler avanzaba en sus planes expansionistas que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, desatada con la invasión a Polonia en 1939. La trágica historia que comenzó a mostrarse velada en Berlín estallaría con devastadoras consecuencias apenas unos años después.