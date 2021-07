Mike Burstyn es el nombre artístico de Michael Burstein, nació en Nueva York el 1 de julio de 1945 y es hijo de los actores en yiddish Pesach Burstein y Lillian Lux. Comenzó a actuar en teatros yiddish de niño, en musicales y melodramas producidos por su padre. Luego siguió su propio camino y llegó a convertirse en el artista con mayor audiencia en los escenarios yiddish. Ha estado en la televisión americana, en Israel y en Holanda.

Ha actuado en Broadway, en teatro idish y en el escenario israelí. Entre sus papeles más notables se destaca su actuación en la producción de su padre de Itzik Manger’s: Songs of the Megillah (la producción idish más antigua hasta la fecha en Israel, estrenada en Broadway como Megilla of Itzik Manger).

Tuvo su propio espectáculo, De Mike Burstyn Show (1978–1981); fue elegido como protagonista de la película israelí “The Flying Matchmaker” y también en 1981, participó en las series israelíes del Festival de Eurovisión con la canción «Sviv kol ha’olam», que obtuvo el sexto lugar. Años después actuó en Broadway en “Barnum”, donde sucedió a Jim Dale en el papel principal. Por su interpretación en ”Los Rothschild off-Broadway” en 1990 y en “Segunda Avenida” en 2005, fue nominado a los Premios Drama Desk. En 2009, actuó en el papel principal de la adaptación escénica de “Lansky” de José Bolonia.

Al cumplir 75 años se pude mencionar que la descripción del Jewish Journal sigue siendo válida “Para los israelíes mayores, Mike Burstyn es Kuni Leml, el personaje que lo convirtió en una estrella de una serie de comedias en los años sesenta y setenta. Pero para la generación actual, él es el rabino en «Juda», la exitosa serie que ahora se transmite en Hulu, en la que interpreta al asesor espiritual de un vampiro judío”, habiendo filmado en Israel, a principios del 2020, la segunda temporada de la serie.

Al cumplirse el cincuentenario de “Sehshet Haiamim”, la Guerra de los Seis Días, Mike Burstyn filmó y fue el guionista y director de “Azimuth”, la película israelí ambientada en el desierto de Sinaí luego del alto el fuego en la que dos soldados, uno israelí y el otro egipcio se enfrentan, pero logran establecer su propia paz.

Mike Burstyn, tiene nacionalidad estadounidense e israelí y está casado con Cyona Warech desde el 7 de diciembre de 1998.