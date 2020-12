Diario Judío México - El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y Partners of the Americas anuncian los nuevos equipos ganadores de subvenciones en la última convocatoria del Fondo de Innovación patrocinada por Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K) es la colaboración del sector público-privado del Departamento de Estado, las Embajadas de EE.UU. y Partners of the Americas que colaboran conjuntamente con compañías, fundaciones, gobiernos regionales, y redes académicas para apoyar y aumentar las alianzas en la educación superior entre los Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental. El Fondo de Innovación es el mecanismo confiable y flexible en esta iniciativa educativa hemisférica que inspira a las universidades e instituciones de educación superior de los EE.UU. a trabajar con instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe para ampliar la capacidad institucional, crear nuevos programas de intercambio académico y capacitación, y fortalecer la cooperación educativa regional en las Américas.

Las alianzas del Fondo de Innovación proporcionan acceso crítico a los estudiantes para participar en programas de capacitación e intercambio académico hechos a la medida y para trabajar en equipos para resolver problemas del mundo real, realizar investigaciones y adquirir habilidades técnicas que la fuerza laboral requiere hoy en día. Desde su inicio en 2014, y hasta diciembre de 2020, el Fondo de Innovación ha otorgado 243 subvenciones (USD $ 25.000 a $ 35.000 cada una), a equipos conformados por 491 universidades e instituciones en 25 países y en 49 estados de EE.UU.

Después de seis años, México continúa siendo el país líder en esta iniciativa de educación hemisférica para formar alianzas con universidades e instituciones de los Estados Unidos para crear e implementar nuevos programas de intercambio académico y capacitación. Con el anuncio de hoy, contamos con 20 estados mexicanos y 27 estados de EE. UU. que se benefician de 71 subvenciones que impactan a estudiantes y profesores en ambos países.

Esta convocatoria del Fondo de Innovación es patrocinada por Fundación Banorte, Fundación Gruma, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y otorga once subvenciones de USD $ 25.000 cada una para financiar nuevas alianzas entre universidades e instituciones de los Estados Unidos y México.



Durante el anuncio, el embajador de los Estados en México Christopher Landau destacó: “La Fuerza de 100,000 en las Américas es un ejemplo de la cooperación educativa entre nuestros países, que demuestra que cuando los mexicanos y los estadunidenses trabajamos juntos, llegamos más lejos y somos más fuertes, especialmente, cuando invertimos en la educación y en la prosperidad de nuestros pueblos. Por ello, es de resaltar que, a pesar de los momentos tan desafiantes que vivimos, el día de hoy podamos hacer este anuncio tan relevante para nuestros países, que es un símbolo de nuestra cooperación. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a las fundaciones Banorte y Gruma por ser parte de las empresas mexicanas que, con una visión estratégica, se unieron a la gran familia del Fondo de Innovación y, en el caso de Banorte, que fue el primer banco mexicano en hacerlo »

Carlos Hank González, agregó: “México y Estados Unidos siempre hemos sido grandes aliados; trabajando juntos contribuimos a fortalecer aún más nuestros lazos. Estamos muy orgullosos de esta iniciativa que alienta a nuestros universitarios a impactar positivamente a la sociedad. Felicidades a los ganadores de ambos países.”

Los equipos del Fondo de Innovación entre México y los Estados Unidos son:

Arizona State University, Tempe, Arizona, Estados Unidos

Instituto Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, México

Capacitación en medioambiente, agricultura y gestión entre Estados Unidos y México (TEAM)

Este proyecto entre Arizona State University y el Instituto Tecnológico de Sonora brindará a los estudiantes menos privilegiados oportunidades para aprender sobre agricultura sustentable en México y Estados Unidos. Los estudiantes participarán en clases virtuales en métodos de investigación, evaluaciones ambientales y relaciones públicas para realizar visitas de campo, durante las cuales los estudiantes interactuarán y difundirán conocimientos dentro de diversas comunidades agrícolas.



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México

University of Montana, Missoula, Montana, Estados Unidos

La red internacional de emprendedores rurales

En el proyecto “La red internacional de emprendedores rurales,” estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la University of Montana crearán conjuntamente proyectos empresariales en colaboración con comunidades y productores locales para promover nuevas formas de hacer negocios que impactarán positivamente en tres esferas: económica, social y ambiental, para reducir la desigualdad y mejorar las oportunidades de romper los ciclos de pobreza. Los estudiantes colaborarán inicialmente a través de una plataforma en línea y luego viajarán a la institución contraparte para visitar comunidades rurales y aprender sobre el espíritu empresarial local.

California State University, Fresno, Fresno, California, Estados Unidos

Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, México

De las vacas a las neuronas



California State University, Fresno, en asociación con la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, llevará a cabo programas de intercambio para estudiantes de México y los Estados Unidos para promover la sostenibilidad agrícola y el desarrollo económico rural. El programa introducirá a los estudiantes a la cadena de producción láctea de inicio a fin en los dos países: ordeña de la leche, aspectos microbiológicos y de calidad, saneamiento, procesado y tecnología para la producción de queso, química, análisis sensorial y marketing. Los estudiantes también participarán en conferencias, laboratorios y visitas a empresas.



Fox Valley Technical College, Appleton, Wisconsin, Estados Unidos

Universidad Politécnica de Guanajuato, Cortazar, Guanajuato, México



Habilidades para la fuerza laboral global para la equidad y la inclusión



A través de su participación en este programa de intercambio internacional entre México y Estados Unidos, los estudiantes de Fox Valley Technical College y la Universidad Politécnica de Guanajuato mejorarán las habilidades necesarias para tener éxito en la economía global actual. Los estudiantes podrán aumentar sus competencias globales, fortalecer sus habilidades en un segundo idioma y aumentar su disposición para participar como líderes globales, ya sea que elijan emprender o trabajar para una empresa local o internacional.

Kent State University at Stark, North Canton, Ohio, Estados Unidos

Universidad Panamericana, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Jardinería sostenible para la reducción de la pobreza y la preservación cultural

Esta colaboración introducirá a los estudiantes de Kent State University at Stark y la Universidad Panamericana, Ciudad de Mexico, a iniciativas de inclusión económica que incorporan jardinería sostenible, proyectos ambientales y/o prácticas agrícolas indígenas. Los estudiantes y los profesores trabajarán en colaboración con las poblaciones de refugiados asentados en el noreste de Ohio y Ciudad de México para aprender sobre la inclusión económica y las iniciativas ambientales entre estas comunidades de inmigrantes.

Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, Estados Unidos

Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México

The Big IDEA / La Gran IDEA



Este proyecto permitirá que estudiantes de Northern Arizona University (NAU) y la Universidad de Sonora (UNISON) formen equipos transfronterizos para desarrollar soluciones en torno a la seguridad alimentaria y la inclusión financiera en la mega región de Arizona/Sonora. Los estudiantes se reunirán en la ciudad de Hermosillo, para visitar comunidades locales y asistir a talleres en la UNISON con profesores y líderes comunitarios. Por último, los estudiantes volverán a reunirse en el campus de NAU para participar en un “design challenge” y una competencia final para presentar sus Grandes IDEAs.

Polk State College, Winter Haven, Florida, Estados Unidos

Instituto Tecnológico de Mérida, Mérida, Yucatán, México

Alianza de estudios de negocios internacionales en el extranjero

Polk State College (Polk State) y el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) se han asociado para preparar a los estudiantes de Administración de Empresas para que se conviertan en líderes empresariales y emprendedores en el cambiante panorama político y económico actual. En dos sesiones de capacitación de una semana de duración organizadas en Polk State e ITM, los estudiantes trabajarán con empresas locales para llevar a cabo actividades de aprendizaje basadas en proyectos centradas en análisis comparativos que conducen a una reducción de la desigualdad, una mayor inclusión financiera y una mejor comprensión intercultural.

Sul Ross State University, Alpine, Texas, Estados Unidos

Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Programa de conservación transfronteriza para el desierto chihuahuense

En este proyecto de colaboración entre el Borderlands Research Institute (BRI) de Sul Ross State University y la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, los estudiantes y profesores de ambas instituciones aprenderán a gestionar eficazmente los recursos naturales compartidos en el desierto de Chihuahua a través de talleres y cursos académicos dentro del proyecto de investigación de aves de pastizales de BRI.

The University of Tennessee, Knoxville, Knoxville, Tennessee, Estados Unidos

Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, Veracruz, México

Preparando a estudiantes de México y los Estados Unidos para entender y proponer soluciones a los retos que enfrentan las empresas pequeñas y medianas del sector agrícola:

Un proyecto piloto de colaboración internacional



Este proyecto creará una plataforma para colaboraciones internacionales entre estudiantes de pregrado de carreras con menor representación en la University of Tennessee, Knoxville y estudiantes de posgrado del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba a través de la creación de un curso dirigido por profesores en México enfocado en pequeñas y medianas empresas agrícolas en el Colegio de Postgraduados y una nueva colaboración de intercambio académico en UT.

The University of Texas at Dallas, Dallas, Texas, Estados Unidos

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

Programa de intercambio de estudiantes UTD-CIDE

Este programa presentará a los estudiantes de la University of Texas at Dallas (UTD) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) los temas de inclusión financiera, urbanización y sostenibilidad en México y Estados Unidos. A través de experiencias interculturales enriquecedoras, los estudiantes aprenderán cómo la globalización afecta la capacidad de las entidades gubernamentales y sin fines de lucro para servir a las poblaciones vulnerables. Como resultado, este proyecto creará oportunidades para futuras colaboraciones y aumentará la comprensión de los estudiantes sobre los problemas relacionados con la gobernanza global.

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, San Germán, Puerto Rico

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) Universidad, Mexicali, Baja California, México

Promoción del emprendimiento como herramienta para la diversificación y la inclusión económica y financiera para la reducción de la desigualdad



Esta alianza promoverá, potenciará y fortalecerá las oportunidades de intercambio académico entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el Recinto de San Germán y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior Universidad (CETYS) para brindar a los estudiantes experiencias únicas para aprender sobre el emprendimiento como herramienta para la diversificación e inclusión económica y financiera, la reducción de la desigualdad entre las poblaciones estudiantiles desfavorecidas, desatendidas y minoritarias en instituciones de educación superior en México y los Estados Unidos.

