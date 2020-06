Diario Judío México - El 11 de junio de 1912, un avión de Wright Modelo C volado por el piloto de pruebas Arthur L. Welsh se estrelló en el campo de aviación del Ejército de Estados Unidos, en College Park, Maryland, donde murió Welsh junto a un pasajero. Este, quien fue descrito por The New York Times tras su muerte como «uno de los aviadores profesionales más audaces en Estados Unidos», se cree que fue el primer piloto de avión judío de Estados Unidos.

Laibel Wellcher nació el 14 de agosto de 1881 en Kiev, en el Imperio Ruso. Fue uno de los seis hijos de Abraham y Dvora Wellcher. La familia emigró a Estados Unidos en 1890 y se estableció en Filadelfia. Cuando Abraham Wellcher murió y Dvora se casó con Frank Silverman, la familia se trasladó a la sección suroeste de Washington, DC, donde Frank trabajó en una sastrería y Dvora dirigía una tienda de comestibles en el sótano de su casa.

En 1901, Laibel, que había sido un buen estudiante y un campeón de natación en la escuela secundaria, se unió a la Marina de Estados Unidos, cambiando su nombre por el de Arthur y su apellido por Welsh. Se desempeñó durante cuatro años y recibió una baja honorable como marino en 1905.

Tras su puesta en libertad, trabajó como contable para una empresa de gas de Washington. En una reunión de una organización sionista local se encontró con Anna Harmel, de una familia judía prominente en el Distrito. Los dos se casaron en 1907.

En 1909, después de presenciar una demostración de vuelo organizada por la compañía aérea propiedad de Orville y Wilbur Wright, Welsh escribió a los hermanos pidiendo trabajo. Cuando no respondieron, se decidió a viajar a Dayton, Ohio. A pesar de la falta de experiencia de vuelo de él, los Wright lo contrataron y, en 1910, lo enviaron a unirse a la primera promoción de la escuela de vuelo que estaban operando en Montgomery, Alabama.

En el verano de 1910, se desempeñó en la nueva escuela de aviación Wright, de vuelta y que también sirvió como piloto de pruebas. (Sus estudiantes incluyeron a Henry «Hap» Arnold, quien eventualmente se convirtió en un general de cinco estrellas y comandante del Cuerpo Aéreo del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial). Welsh estableció numerosos récords de altitud y de hora de vuelo, y ganó un premio de 3 mil dólares en una competencia de 1911 para permanecer en el aire durante dos horas con un pasajero.

En mayo de 1912, Welsh fue enviado a la escuela de aviación del ejército en Maryland para servir como piloto de pruebas civil para un nuevo avión, el Wright Modelo C, siendo investigado por el Cuerpo de Señales del Ejército. Se quedó en la casa de sus suegros, en H Street SW, y tomó el tranvía a College Park, donde llevó a cabo el régimen de las pruebas ordenadas por el Departamento de Guerra.

Fue el 11 de junio, durante la prueba novena y penúltima, que se produjo el accidente. Welsh piloteaba el avión, acompañado. Poco después de despegar y elevados a una altura de 200 pies, el avión cayó y, a pesar de los esfuerzos, se estrelló contra la tierra, matando a ambos hombres al instante.

Una investigación realizada por la secretaria de la guerra llegó a la conclusión de que un error del piloto fue el responsable del accidente, pero la familia de Welsh cree que el avión llevaba demasiado peso.